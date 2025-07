Teambaas Christian Horner is ontslagen bij Red Bull Racing. Woensdag nam hij afscheid van de Formule 1-renstal. In een emotionele speech deed hij zijn kant van het verhaal.

De 51-jarige teambaas wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanhoudend tegenvallende resultaten in de Formule 1 en moet daarom vertrekken bij het team van coureur Max Verstappen. Het ontslag 'kwam als een schok' voor de Brit.

"Red Bull heeft mij dinsdag geïnformeerd dat ik niet langer mijn functie zal uitoefenen", begint Horner zijn verhaal in een video van Sky Sports. Daarin neemt hij afscheid van de staf van het F1-team. "Het stokje wordt overgedragen."

"Het nieuws kwam als een schok voor mij. Maar de afgelopen twaalf uur heb ik erover na kunnen denken. Ik wilde tegenover jullie staan en jullie dit nieuws zelf vertellen", richt hij zich tot het personeel. "Ik wil mijn dankbaarheid uitten naar elk lid van dit team."

"Jullie hebben me zoveel gegeven in de afgelopen 20 jaar", vervolgt hij. "Toen ik hier begon, met wat minder grijze haren, wist ik niet wat ik kon verwachten. Maar ik voelde me direct welkom. Deel uitmaken van dit team was het grootste voorrecht in mijn leven", besluit hij. Vervolgens barst een groot applaus los in de zaal en vloeien de tranen bij Horner.

An emotional Christian Horner says goodbye to the Red Bull staff. pic.twitter.com/XDtJbjtHGE — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 9, 2025

Ontslaggolf

Twee andere medewerkers van Red Bull Racing hebben vandaag ook het Formule 1-team verlaten, zo meldt de pers na het nieuws over het ontslag van Horner. Een van hen is Paul Smith (op de foto met Horner), die is ontslagen als directeur communicatie en sociale media bij Red Bull Racing en Red Bull Technology.

Jarenlang werd Smith beschouwd als de rechterhand van Horner en hij hielp hem vorig jaar enorm toen het seksschandaal met Christians persoonlijke assistente losbarstte. Zij beschuldigde hem van ongepast gedrag, maar twee interne onderzoeken brachten geen problemen aan het licht.

De andere vertrekker is commercieel directeur Oliver Hughes. Hij werkte acht en een half jaar bij Red Bull, begon als hoofd marketing, werd later marketingdirecteur en vervolgens commercieel directeur.

Opvolger

Meteen na het nieuws maakte zusterteam Racing Bulls bekend dat Laurent Mekies in ieder geval voorlopig de overstap maakt naar Red Bull Racing en de plek van Horner per direct opvult. Hij is er dus bij tijdens de GP van België.