De Formule 1 stond op z'n kop toen Christian Horner werd ontslagen als teambaas van Red Bull Racing. Collega's van Max Verstappen hebben nu een boekje opengedaan over hoe de sfeer bij het team was in de dagen na het veelbesproken ontslag.

The Sun heeft een exclusief verhaal, waarin meerdere werknemers van Red Bull Racing aan het woord komen. Een vrouwelijke medewerker van de Formule 1-renstal zei: "Het was één dag na het ontslag van Horner en veel van ons waren nog teleurgesteld, toen Helmut Marko ons bij zich riep."

"Maar hij maakt er gewoon een grapje van en zei dat we vrolijk moesten doen, en zei: 'Jullie moeten meer lachen'." Marko is adviseur bij Red Bull, het team waar Max Verstappen al jaren voor rijdt. De Nederlander werd vier keer wereldkampioen bij het blikjesteam, maar zou zomaar kunnen vertrekken. Hij staat nadrukkelijk in de belangstelling van Mercedes.

Opvallende baas

Oliver Mintzlaff heeft sinds het vertrek van Horner een belangrijke rol in de leiding van Red Bull, weet The Sun. Een werknemer vertelde aan het Engelse tabloid: "Mintzlaff zei: 'Als je een probleem hebt, moet je de teambaas appen. O, wacht, die is er niet meer! App mij dan maar.' En vervolgens begon hij te lachen." Inmiddels is Laurent Mekies aangesteld aan teambaas. Hij is overgekomen van Racing Bulls.

Bewogen seizoen

Het is een bewogen seizoen voor Red Bull Racing. Aan het einde van afgelopen seizoen werd afscheid genomen van Sergio Pérez als coureur, omdat de Mexicaan het tempo van Verstappen niet kon bijbenen. Opvolger Liam Lawson liep tegen hetzelfde probleem aan en werd al na twee races teruggezet naar Racing Bulls.

Yuki Tsunoda nam zijn plek over, maar weet ook nog niet te imponeren. Waar de Japanner in zijn eerste races nog wel eens een paar punten pakte, daar staat hij inmiddels al vijf races droog. Komend weekend krijgt Tsunoda weer eens de kans om in de top tien te eindigen. Na een pauze van drie weken staat zondag de Grand Prix van België op het programma. Een dag eerder is de sprintrace op het circuit van Spa-Francorchamps.