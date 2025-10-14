Max Verstappen kruipt dichter- en dichterbij de McLaren-coureurs in het wereldkampioenschap Formule 1. Dat zorgt voor angst bij de teambaas van de grote concurrent, Andrea Stella. "Red Bull is érg competitief."

Stella sprak in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten met de Britse media, waaronder Express. "Ze waren erg competitief in Monza, érg competitief", zegt de 54-jarige Italiaan. "En vervolgens ook in Azerbeidzjan." Verstappen won beide races.

"We dachten toen: 'Laten we zien of Red Bull deze competiviteit ook heeft met meer drag en grotere achtervleugels.'" Daarmee doelt Stella op de Grand Prix van Singapore, waar Verstappen tweede werd achter Mercedes-coureur George Russell. De Nederlander eindigde dus weer vóór McLaren-rijders Oscar Piastri en Lando Norris.

'Het is geen verrassing'

"In Singapore hadden ze in het verleden wat problemen, maar het bewijs is dat ze beide problemen hebben opgelost. Eigenlijk is dat voor ons geen verrassing. Het is Red Bull, zij zijn extreem vaardig. Max is een rijder, die... ja, gewoon Max Verstappen. Ik denk niet dat ik daar dieper op hoef in te gaan. Het is geen verrassing dat ze weer in de wedstrijd zitten."

"Het is spannend", gaat Stella verder. "Om eerlijk te zijn willen we de Formule 1 saai maken, domineren. Dat is soms ook gelukt, bij bepaalde races, maar normaal gesproken is de F1 competitief en spannend. Je moet de strijd accepteren."

WK-stand Formule 1

Het verschil tussen Verstappen en WK-leider Piastri is momenteel 63 punten. Met nog slechts zes raceweekenden te gaan, belooft het een zeer lastige opgave te worden voor de viervoudig wereldkampioen om dat gat nog te dichten. De Limburger krijgt komend weekend een dubbele kans om wat punten dichterbij de Australische coureur te komen.

Dan staat namelijk de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma, in Austin, Texas. Zaterdag wordt er een sprintrace verreden, zondag volgt de hoofdrace.