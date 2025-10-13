Max Verstappen en de andere Formule 1-coureurs bereiden zich voor op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Er liggen enorme kansen voor de Nederlander in de strijd om de wereldtitel. Lees hier hoe laat Verstappen dit weekend in actie komt in Austin, Texas.

Verstappen staat momenteel derde in de WK-stand, met een achterstand van 63 punten op kampioenschapsleider Oscar Piastri. Met nog zes races te gaan dit Formule 1-seizoen lijkt het een lastige taak voor de Nederlander om Piastri bij te halen, maar er liggen kansen. Zeker omdat er dit weekend twee races zijn om punten te halen.

Het is namelijk tijd voor een sprintweekend. Op zaterdag staat er een sprintrace op het programma, wat de winnaar acht punten oplevert. De race van zondag kan de WK-stand nog verder op z'n kop zetten, omdat de winnaar daarvan 25 punten mee naar huis mag nemen.

Fijne herinneringen aan Austin

De Red Bull van Verstappen ging de afgelopen jaren erg hard over het Circuit of the Americas. In 2021, 2022 en 2023 was de viervoudig wereldkampioen de snelste. Alleen vorig jaar moest hij de zege aan Charles Leclerc van Ferrari laten. Verstappen werd toen derde. Wél won hij de sprintrace, evenals het jaar ervoor.

Tijden F1 GP Verenigde Staten

De race is relatief laat voor Nederlandse en Europese begrippen, maar het wordt geen nachtwerk. Het is in de Amerikaanse staat Texas zeven uur vroeger dan hier.

Vrijdag

Eerste vrije training: 19.30 uur - 20.30 uur

Sprintkwalificatie: 23.30 uur - 00.14 uur



Zaterdag

Sprintrace: 19.00 uur - 20.00 uur

Kwalificatie: 23.00 uur - 00.00 uur



Zondag

Race: 21.00 uur - 23.00 uur

Mogelijk probleem voor Max Verstappen

Verstappen loopt de komende periode mogelijk wel tegen een probleem aan. Hij heeft al zijn verbrandingsmotoren, turbo’s, MGU-H’s, MGU-K's en noem het maar op voor dit seizoen al verbruikt. Mocht hij een nieuwe motor of iets dergelijks nodig hebben, kost hem dat tien plekken gridstraf. Dat kan hij niet gebruiken in de al zo lastige strijd om de wereldtitel.