De Formule 1-coureurs genieten momenteel van een zomervakantie en maken zich daarna op voor de Grand Prix van Nederland. Naast Max Verstappen is er in ieder geval nóg één rijder die naar de race op Zandvoort uitkijkt: Alex Albon.

De Williams-coureur sprak met Viaplay over Zandvoort. "Ik houd van Zandvoort!", begint Albon. "Het is een van die circuits waar een Formule 1-auto eigenlijk niet zou moeten rijden, maar het is geweldig dat het wel mag."

De Thais-Britse rijder was tussen 2019 en 2020 anderhalf jaar teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. Vervolgens verdween hij één jaar uit de Formule 1, waarna Albon sinds 2022 voor Williams is gaan rijden. Precies in het jaar dat Albon niet in de F1 reed, keerde de race in Zandvoort terug op de kalender.

'Alsof je door een supermarkt rijdt!'

"Het voelt een beetje alsof je met de auto door de supermarkt rijdt", is Albon enthousiast. "Er is gewoon geen ruimte, maar je kan er wel heel snel doorheen rijden. Het is zo smal, maar aan de andere kant maakt dat het ook een geweldig circuit voor de coureurs."

Albon ziet veel uitdaging voor de coureurs bij de GP van Nederland, die na 2026 van de kalender verdwijnt. "Het weer is ook altijd interessant. De wind is heel goed voor mensen met een vlieger, maar minder leuk in een raceauto! Maar het maakt het uitdagend. En als Williams vinden we de baan om wat voor reden dan ook heel erg leuk. Dat slaat eigenlijk nergens op, maar we doen het ermee."

Max Verstappen kan record evenaren

De race in de Nederlandse duinen staat vaak wel bekend als een 'optocht', omdat er weinig ruimte is om in te halen. Dat bewijst Albon met zijn supermarktvergelijking.

Verstappen won in zijn oppermachtige periode drie keer op Zandvoort, maar moest de overwinning vorig jaar aan McLaren-coureur Lando Norris laten. Aangezien McLaren ook dit jaar veruit de snelste renstal is, worden Norris en Oscar Piastri als topfavorieten gezien voor de zege. Mocht Verstappen tóch weten te winnen, evenaart hij Jim Clark met de meeste zeges bij de GP van Nederland (4).