Lando Norris heeft van McLaren de schuld gekregen van de botsing met teamgenoot Oscar Piastri in Singapore. Twee weken na het incident bij de start van de race, toen Norris binnendoor kwam en Piastri aan de kant duwde, komt de Engelsman met een onthulling in Amerika over wat er daarna is gebeurd.

De FIA greep niet in bij de botsing tussen de nummers twee en één in de WK-stand. Het team zei vervolgens alleen over de boordradio dat het incident zou worden bekeken, besproken en beoordeeld na de race. Bij het melden in Austin voor de nieuwe Formule 1-race, onthulde Norris wat er precies uit het samenzijn gekomen is. "Natuurlijk zijn er gesprekken geweest", tekende The Race uit zijn mond op. "Dat was onvermijdelijk. Het team heeft me verantwoordelijk gehouden voor wat er gebeurd is en ik denk dat dat eerlijk is."

'Eens over de maatregelen'

Volgens Norris was het daarna snel weer uitgepraat, maar kwam hij er niet schadevrij vanaf. "We werden het daarna eens over de maatregelen voor mij en te proberen te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. Sterker nog: dat er misschien iets nog ergers gebeurt dan wat er nu aan de hand was. Het laatste wat ik wil is dat zoiets kan gebeuren en vervolgens controversiële gesprekken moeten volgen. Maar tegelijkertijd neem ik alle risico's in de race, tegen wie ik ook race. Of dat nou Oscar is of iemand anders. Maar het is duidelijk dat ik zoiets wil voorkomen."

Gele kaart?

Volgens Norris zijn er ook consequenties verbonden aan zijn actie, al wilde hij niet zeggen wat dan precies. "Maar het is één van mijn sterke punten sinds ik in de Formule 1 rij, dat ik contact en botsingen ontwijk." Het gerucht dat hij wellicht een gele kaart heeft gekregen van het team, is het hardnekkigst. Daarmee zegt McLaren dat bij een volgend incident bijvoorbeeld van positie moet ruilen met zijn teamgenoot. "De regel is dat we niet met elkaar mogen crashen. Maar dit was geen crash, dit was veel kleiner dan dat. Maar we willen niet eens zover komen, want dit soort dingen zijn nooit goed."