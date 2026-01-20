Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat in maart van start met nieuwe regels. Dat gaat waarschijnlijk voor problemen zorgen bij Honda. Het Japanse bedrijf keert dit jaar terug als motorleverancier.

Honda verwacht tegenslagen bij zijn rentree. Dat zeiden topmannen van het Japanse bedrijf in Tokio, waar de aftrap werd gegeven voor de samenwerking met Aston Martin.

Het Britse automerk Aston Martin keerde in 2021 terug in de koningsklasse van de autosport. De renstal, eigendom van de Canadese miljardair Lawrence Stroll, maakte gebruik van motoren van Mercedes, maar vanaf 2026 levert Honda de krachtbron.

Problemen

"We zijn terug in de Formule 1 met als doel te winnen, maar de technische regels voor de nieuwe motoren zijn extreem ingewikkeld en ik voorzie dat we zeker in het begin van het seizoen tegen problemen zullen aanlopen", zei president Koji Watanabe van Honda op autosport.com.

Projectleider Tetsushi Kakuda vertelde dat de zorgen bij Honda over de verbrandingsmotor het grootst zijn. "Het elektrische deel van de motor verloopt volgens plan, maar de ontwikkeling van het verbrandingsgedeelte loopt wat achter."

Testdagen

Voor Honda worden de komende testdagen belangrijk om de motor verder te ontwikkelen. Volgende week zijn er vijf besloten testdagen in Barcelona, in februari twee keer drie officiële testdagen in Bahrein. De eerste grand prix is op 8 maart in Australië.

De Spanjaard Fernando Alonso en de Canadees Lance Stroll rijden ook komend seizoen voor Aston Martin. De 44-jarige Alonso begint aan zijn 23e seizoen in de Formule 1.