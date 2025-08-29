Max Verstappen kreeg het publiek nog niet op de banken bij de Dutch Grand Prix. Vrijdag rommelde hij tijdens de vrije trainingen wat aan en belandde hij ook in de grindbak. De regerend F1-wereldkampioen ziet het somber in voor de race op zondag.

Max Verstappen heeft op de eerste dag van het raceweekend in Zandvoort niet de magie van de Dutch GP kunnen oproepen. De viervoudig wereldkampioen kampte tijdens de twee vrije trainingen met "dezelfde problemen als voorheen". Dat liet zijn team Red Bull via een persbericht weten.

"We hebben veel dingen met de auto geprobeerd, maar dat leek niets te veranderen aan de problemen die we hadden. We gaan vannacht kijken of we nog iets meer kunnen vinden, maar ik verwacht geen enorme ommekeer", aldus Verstappen.

Problemen

Volgens Verstappen "past de lay-out van het circuit" niet bij de problemen die Red Bull met de auto heeft. Het gaat volgens Verstappen om het middelste deel waar veel lange bochten zijn. "Het zal moeilijk worden mee te strijden om de kopposities, maar we zullen wel zien", stelde Verstappen. Hij klokte de zesde en de vijfde tijd bij de vrije trainingen.

Volgens Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull, waren er weliswaar enkele problemen bij de eerste vrije training, maar zijn die te overzien. "Het is hier behoorlijk lastig, het waait erg hard en er is het hele weekend kans op regen. Het risico is vooral groot voor de derde vrije training, terwijl het risico voor de kwalificatie en de race kleiner is", aldus Waché. "Daarom hebben we ervoor gekozen om beide auto's in de tweede vrije training af te stellen op droge omstandigheden. We hebben de gegevens van de eerste training geëvalueerd, maar door de wind is het hier moeilijk om de prestaties van de auto volledig te beoordelen. Het is nog moeilijk te zeggen waar we staan ten opzichte van de andere teams, maar we doen mee."

Lando Norris

Lando Norris was vrijdag de snelste in beide trainingen, maar hij verwacht een spannende kwalificatiedag bij de Dutch Grand Prix. "De auto reed behoorlijk goed en we hebben verbeteringen kunnen doorvoeren tussen de trainingen door, maar de rest zit er dichter op dan gedacht", zei de Britse coureur van McLaren na afloop van de trainingsdag op het circuit van Zandvoort.

De verwachte regen viel niet op vrijdag en Norris, vorig jaar winnaar van de race in de Noord-Hollandse duinen, vond dat eigenlijk wel jammer. "Want voor zaterdag is er opnieuw regen voorspeld en dan zou het wel lekker zijn geweest als we vandaag al wat rondjes op een natte baan hadden kunnen rijden. Dus ik zou zeggen dat het zaterdag nog best spannend kan worden."

Oscar Piastri

Teamgenoot en kampioenschapsleider Oscar Piastri vond het een "vreemde" dag op Zandvoort. "Niemand wist goed welke banden nu het beste waren of welke hoeveelheid brandstof. Het ging niet zoals we hadden verwacht en ik denk dat we zaterdag pas echt komen te weten waar we staan."