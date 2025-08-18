In het laatste weekend van augustus moet Max Verstappen weer aan de bak. Dan staat de Dutch Grand Prix te Zandvoort op de agenda. Eerst is het tijd voor ontspanning richting zijn thuisrace. En dat doet de regerend F1-wereldkampioen op een onverwachte manier.

Zo af en toe is Verstappen voetballend te zien, maar ditmaal koos de zoon van oud-coureur Jos Verstappen voor een andere sportieve afleiding. Op Instagram heeft hij drie foto's gepost, waarop hij in de weer is met een efoil. Da's een soort surfplank met een elektrische motor.

Verstappen weidt verder niet uit over zijn ervaringen met het zogeheten efoiling (een elektrisch foilboard en een foil is een draagvleugel). Een emoticon van een watergolf is zijn enige verdere input bij de post. Een bekend biermerk reageert zo op de post: "De oceaan heeft het geprobeerd. Maar Max wint toch nog."

Red Bull

Wellicht heeft Verstappen nu meer lol met het surfen dan met het rondrijden in de Formule 1. Want in de laatste paar races deed de Red Bull-coureur weinig meer dan alleen maar meerijden: podiumplekken worden steeds schaarser in 2025.

Na de tweede plek in Canada ontbrak hij viermaal op rij bij de beste drie. In de rest van het seizoen wordt het nog lastig om de derde plek in de stand vast te houden. George Russell van Mercedes ademt in zijn nek.

2026

Eerder deze maand maakte Verstappen bekend dat hij ook in 2026 voor Red Bull rijdt, ondanks de matige en steeds slechter wordende prestaties. Wel is de rust wat teruggekeerd, nadat onlangs teambaas Christian Horner aan de kant werd gezet.

"Voor mij ligt de focus volledig op 2026 met het team: vooruitkijken, zorgen dat we de reglementen goed begrijpen en dat we vanaf het begin competitief zijn", zegt Verstappen op de site van zijn team.

Kelly Piquet

In zijn privéleven lijkt het wel voorspoedig te gaan met Verstappen. Eind april kregen hij en zijn vriendin Kelly Piquet, de dochter van oud-wereldkampioen F1 Nelson Piquet, hun eerste dochter: Lily. Piquet zette recent beelden van haar eerste 100 dagen online.

Ze deelt een filmpje waarin de kleine Lily haar vinger vastpakt, toont hoe ze haar borstvoeding geeft en ook is te zien hoe Penelope haar kleine halfzusje de fles geeft. Ook is Nelson Piquet jr., de broer van Kelly die in het verleden in de Formule 1 reed, te zien met zijn twee nichtjes. Victoria Verstappen, de zus van Max, geniet met volle teugen van de plaatjes, want zij reageert met een hartje op het bericht van haar schoonzus. Piquet stuurt op haar beurt ook weer een hartje terug naar de jongere zus van haar vriend.