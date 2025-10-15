De Grand Prix van de Verenigde Staten belooft komend weekend warmer te worden dan in de afgelopen jaren. Het medium Weeronline spreekt zelfs van tropische temperaturen in Austin, Texas.

Tijdens de Grand Prix van Austin in de Verenigde Staten lijkt het komend weekend nog hoogzomer. Hoewel het volgens Weeronline in dit deel van de staat Texas rond deze tijd nog vaak warm is, zijn de tropische dagen die verwacht worden niet heel gebruikelijk.

Op het Circuit of the Americas, waar de GP verreden wordt, is het tijdens de eerste vrije training op vrijdag rond de 33 graden. De zon schijnt volop en er staat slechts een zwak tot matig briesje uit het zuidoosten, weet het weerbureau. Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace, in de avond daar, is de zon wel weg en de temperatuur iets aangenamer. Vanwege het tijdsverschil vindt de laatste sessie tegen middernacht Nederlandse tijd plaats.

'Zeer warme dag voor half oktober'

Tijdens de sprintrace op zaterdagmiddag (lokale tijd) worden geen gekke weersomstandigheden verwacht. Ook tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace blijft het droog, maar is het wel iets bewolkter. De temperatuur komt uit tussen de 25 en 27 graden.

Op zondag is de wind voor de race naar west tot zuidwest gedraaid, waardoor iets minder warme lucht naar Austin stroomt. Rond de middag komt de temperatuur uit op zo'n 31 graden, wat nog altijd "een zeer warme dag voor half oktober" is volgens Weeronline. De zon schijnt bovendien volop en daarmee wordt een volledig droge race verwacht.

WK-stand Formule 1

Hoewel het kampioenschap bij de constructeurs al beslist is, ligt de strijd om de eerste plaats bij de coureurs nog volop open. Oscar Piastri (McLaren) voert het klassement aan met 336 punten, 22 meer dan zijn teamgenoot Lando Norris. Regerend wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull Racing) volgt op de derde plaats met 273 punten.