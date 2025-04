'De auto van Red Bull drijft Max Verstappen naar de uitgang’

Aankomend weekend staat de GP van Japan op de planning, maar bij Red Bull is het allesbehalve rustig. Ondanks dat het seizoen pas twee races oud is, heeft Max Verstappen alweer een nieuwe teamgenoot: Yuki Tsunoda. Ondertussen doen geruchten de ronde dat Verstappen overweegt Red Bull te verlaten.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag het sportweekend in hun podcast met Sportnieuws.nl. De onrust binnen Red Bull kon deze aflevering natuurlijk niet ontbreken.

‘Red Bull drijft Max Verstappen met het ontslag van Liam Lawson naar de uitgang’, met die stelling start de discussie tussen Hoog en Van As. “Ik ben het hier niet mee eens,” opent Van As.

Keiharde woorden voor 'kippen zonder kop' bij Red Bull: 'Ze zijn bang dat Max Verstappen vertrekt' Niemand minder dan Ralf Schumacher, de broer van Formule 1-legende Michael, is keihard voor Red Bull Racing. Het team van wereldkampioen Max Verstappen haalt in een podcast flink uit naar de teamleiding nadat afgelopen week Liam Lawson werd geslachtofferd voor Yuki Tsunoda en dat de positie van tweede coureur nu een soapachtig drama is geworden bij Red Bull.

De auto zorgt voor vertrek

“Verstappen heeft duidelijk laten weten dat hij het niet eens is met de situatie rondom Lawson, maar ik denk niet dat dát de reden is waarom hij Red Bull zou verlaten. Die auto, dát is wat hem uiteindelijk wegjaagt. Hij is zo’n gigantisch talent en blijft presteren, zelfs in een auto die nu minder sterk is dan bijvoorbeeld die van Aston Martin. Dat is ongelooflijk knap. Maar als Red Bull niks verbetert, zie ik hem wel vertrekken.”

Max Verstappen staat even in de schaduw van nieuwe teamgenoot: 'Het klopt gewoon' Red Bull heeft voor de Grand Prix van Japan speciaal een witte auto laten maken en Max Verstappen draagt ook een witte helm. Wat ontbreekt er dan nog? Precies, een wit pak. Gelukkig heeft Red Bull dinsdag ook foto's gedeeld van beide coureurs in hun nieuwe race-overall.

Hoog haakt in: “Er gaan natuurlijk veel geruchten over de clausules in zijn contract. Uiteindelijk staat er gewoon in dat hij mag vertrekken als de wereldtitel in gevaar komt. En op dit moment gaat het vooral om de snelheid van de auto, die simpelweg niet goed genoeg is. Ik denk dat we pas tijdens de zomerstop echt serieuze gesprekken hierover gaan zien, en dat duurt nog even.”

'Dan weer totaal anders'

Ze vervolgt: “Wat ik altijd zo mooi vind aan de F1: de hele racewereld staat op zijn kop, en drie weken later is alles weer totaal anders. Vorig jaar zagen we dat ook. Laten we hopen dat het dit seizoen ook weer zo gaat zijn."

Van As sluit af: “Het wordt hoe dan ook een spannende GP in Japan, ik ben echt heel benieuwd!”

'Onverslaanbare' Max Verstappen is optimistisch voor GP Japan: 'Ik ben deze week ook geweest' Max Verstappen hoopt in Japan voor het vierde jaar op rij de overwinning te pakken. Maar dit keer zal hij wel uit een ander vaatje moeten tappen, gezien de concurrentie de afgelopen races sneller was. Toch is de Nederlandse Formule 1-coureur optimistisch.

Beluister nu de podcast

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen week. Ook gaan zij dieper in op enkele lastige stellingen en dilemma's en vertellen de olympisch kampioenen met de mooiste anekdotes. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.