Keiharde woorden voor 'kippen zonder kop' bij Red Bull: 'Ze zijn bang dat Max Verstappen vertrekt'

Niemand minder dan Ralf Schumacher, de broer van Formule 1-legende Michael, is keihard voor Red Bull Racing. Het team van wereldkampioen Max Verstappen haalt in een podcast flink uit naar de teamleiding nadat afgelopen week Liam Lawson werd geslachtofferd voor Yuki Tsunoda en dat de positie van tweede coureur nu een soapachtig drama is geworden bij Red Bull.

De 49-jarige Duitser Schumacher haalt fel uit naar Red Bull Racing en met name naar adviseur Helmut Marko, vanwege de situatie rondom het vervangen van Lawson na slechts twee races. Zijn plek wordt vanaf de Grand Prix van Japan overgenomen door Yuki Tsunoda. De Japanner werd aanvankelijk gepasseerd bij de keuze voor de vervanger van Sergio Pérez afgelopen winter, maar krijgt nu, na slechts twee races, toch de kans die velen hem vanaf het begin al gunden.

Oprichter draait zich om in zijn graf

Midden in deze chaos en de tegenvallende prestaties op de baan, noemt Schumacher Red Bull een 'kip zonder kop'. Hij voegt eraan toe dat de overleden oprichter van het team, Dietrich Mateschitz, zich in zijn graf omdraait door de huidige situatie.

“Ze zijn op dit moment kippen zonder kop, er is geen andere manier om het te zeggen", steekt Schumacher fel van leer in de podcast Backstage Boxengasse. "Ze vechten tegen een brand, wisselen de ene coureur voor de andere, het is een crisissituatie. Ze zijn bang dat Max vertrekt als ze de auto niet snel genoeg maken", weet de voormalig coureur.

"Als je bedenkt waar Red Bull stond en waar ze nu staan, dan draait Didi Mateschitz zich ongetwijfeld om in zijn graf. Dokter Marko speelt de rol van steunpilaar voor de coureurs, maar tegelijkertijd eist hij te veel van ze zonder ze de nodige tijd te geven. Twee races naast Max Verstappen zijn niet genoeg, de auto is erg lastig te besturen en zo doe je de jonge coureur (Lawson, red.) geen plezier”, aldus Ralf Schumacher.

GP van Japan

Tijdens de GP van Japan begin april moet Red Bull laten zien dat er een juiste keuze is gemaakt met de wissel van Tsunoda en Lawson. De auto waarmee Verstappen en zijn nieuwe ploeggenoot moeten racen, is verre van ideaal.