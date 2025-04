'Onverslaanbare' Max Verstappen is optimistisch voor GP Japan: 'Ik ben deze week ook geweest'

Max Verstappen hoopt in Japan voor het vierde jaar op rij de overwinning te pakken. Maar dit keer zal hij wel uit een ander vaatje moeten tappen, gezien de concurrentie de afgelopen races sneller was. Toch is de Nederlandse Formule 1-coureur optimistisch.

Verstappen gaat met een goed gevoel richting de Grote Prijs van Japan van zondag. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing bewaart goede herinneringen aan het circuit van Suzuka en put vertrouwen uit de laatste race in China.

Verstappen eindigde in Shanghai als vierde, nadat hij in de laatste fase op harde banden twee plaatsen was opgerukt. "De prestaties in dat deel waren veelbelovender en we zagen veel meer snelheid in de auto", zei de 27-jarige Nederlander via de renstal. "Het team heeft hard gewerkt om onze prestaties te optimaliseren en ik ben deze week ook weer terug geweest in de fabriek op de simulator."

Goede herinneringen aan het circuit

Verstappen won de laatste drie races in Suzuka. "Ik vind het altijd leuk om op dit circuit te racen: het heeft veel snelle bochten en het is een circuit waar we normaal gesproken goed racen, dus hopelijk kunnen we het beste uit de auto halen en ons dit weekend verbeteren", aldus de huidige nummer 2 in de WK-stand.

Yuki Tsunoda

De regerend kampioen heeft met Yuki Tsunoda een nieuwe teamgenoot. De Japanner vervangt de teleurstellend presterende Liam Lawson. "Het is zijn eerste race met dit team en dan ook nog voor zijn thuispubliek, dus het zijn meteen drukke dagen voor hem", wist Verstappen, die met andere kleuren zal racen in Japan. "We hebben een speciale, Japanse kleurstelling. Het is een eerbetoon aan Honda en ziet er cool uit."

Verstappen werd in de eerste Grote Prijs van het seizoen in Australië tweede. De Brit Lando Norris (McLaren) schreef de openingsrace op zijn naam, waarna zijn Australische teamgenoot Oscar Piastri een week later in Shanghai eerste werd.