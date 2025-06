Furieuze Max Verstappen moet vrezen voor schorsing na blunder van Red Bull bij GP van Spanje

Max Verstappen kreeg in een chaotische slotfase van de GP van Spanje een tijdstraf voor een bizar incident met George Russell nadat Red Bull hem had opgedragen de plek aan de Brit te geven. De Nederlander ontving ook nog eens drie strafpunten op zijn licentie en dat betekent dat hij moet vrezen voor een schorsing. Achteraf bleek echter dat de opdracht van Red Bull aan het adres van Verstappen helemaal niet nodig was.

Verstappen verloor bij de herstart na een late safety car snel terrein doordat hij bijna van de baan vloog. Hij wist zijn Red Bull maar net uit het grind te houden, maar zag Charles Leclerc hem passeren. George Russell wilde ook zijn kans grijpen en probeerde Verstappen aan de binnenkant in te halen in de eerste bocht. De Brit en Verstappen raakten elkaar waardoor de Red Bull-coureur buiten de baan kwam. Verstappen reed voor Russell weer de baan op en dat leverde een hoop gedoe op.

Max Verstappen doet opvallende ontboezeming na bizar incident met George Russell in Spanje: 'Dat klopt' Max Verstappen leek lange tijd op weg naar een podiumplek bij de GP van Spanje, maar na een bizarre slotfase eindigde de Nederlander door een tijdstraf uiteindelijk als tiende. Die kreeg hij voor een merkwaardig incident met George Russell en Verstappen gaf na afloop toe dat hij het had kunnen voorkomen.

Red Bull was namelijk bang dat Verstappen een straf zou krijgen aangezien hij voordeel had van het buiten de baan rijden. Zij droegen hem op de plek aan Russell te geven, maar daar was Verstappen het totaal niet mee eens. Hij verzette zich hevig tegen de woorden van zijn team, maar leek even later toch de Brit voorbij te laten. Toen Russell echter buitenlangs hem passeerde, reed de furieuze Verstappen vol tegen zijn wielen aan.

Schorsing dreigt

Hij liet de Brit even later alsnog voorbij, maar het kwaad was alsnog geschiet. Verstappen kreeg een tijdstraf voor het contact met Russell en verdiende ook nog eens drie strafpunten op zijn superlicentie. Die kan de viervoudig wereldkampioen niet goed gebruiken, want hij staat daardoor op elf strafpunten. Bij twaalf stuks volgt er een schorsing voor een race en dus moet Verstappen flink oppassen.

Totale verbazing bij topcoureur na bizar incident met Max Verstappen: 'Wat gaat er in zijn hoofd om?' George Russell werd vierde in de Grand Prix van Spanje, maar na afloop draaide alles om zijn gevecht met Max Verstappen in de slotfase van de race. De Britse coureur was niet te spreken over het gedrag van de Nederlander.

Verstappen moet zich nog twee races gedragen, want aan het einde van de maand vervallen twee van zijn elf punten. Als hem dat lukt dan is het gevaar nog niet geweken, want de rest van de punten blijven sowieso tot en met eind oktober staan. Strafpunten vervallen twaalf maanden nadat ze zijn uitgedeeld.

Blunder Red Bull

Extra zuur voor Verstappen was dat hij achteraf de plek helemaal niet aan Russell had hoeven geven. De wedstrijdleiding onderzocht namelijk ook het eerste incident waarbij hij naast de baan ging. Daar werd geconcludeerd dat Verstappen dat niet opzettelijk deed. Red Bull had Verstappen achteraf dus beter de plek kunnen laten houden.