Diskwalificatie geëist voor Max Verstappen: 'Absoluut onacceptabel'

Max Verstappen heeft geen vrienden gemaakt met het opmerkelijke incident tijdens de Grand Prix in Barcelona waarbij hij opzettelijk George Russell raakte. Voormalig Formule 1-coureur Nico Rosberg rekent keihard af met de actie van de Nederlander en eist diskwalificatie.

Tegen het einde van de race in Barcelona raakte de Nederlander betrokken bij twee aanrijdingen. De eerste was met Charles Leclerc en de tweede met Russell. Verstappen kreeg over de boardradio te horen dat hij laatstgenoemde voor moest laten, maar leek het daar zelf niet mee eens te zijn, hoewel hij hem eerst wat ruimte leek te geven, raakte hij daarna alsnog opzettelijk de zijkant van de auto. Het incident leverde hem een tijdstraf van tien seconden op, waarmee hij van de vijfde naar de tiende plek kelderde.

Max Verstappen krijgt opvallende eretitel na curieuze GP Spanje, Lando Norris grapt over zijn concurrent Max Verstappen heeft de titel van 'Driver of the Day' gewonnen na de Grand Prix van Spanje. Dat is enigszins opvallend te noemen, aangezien de Nederlander na een kwaad moment een tijdstraf kreeg en als tiende eindigde.

'Zwarte vlag'

“De eerste was de fout van George, omdat hij te fel naar binnen ging, overstuurde en Max aantikte, die vervolgens de vluchtroute moest gebruiken. Dat is niet de manier om te passeren”, reageerde Rosberg bij Sky Sports over het eerste incident. Maar bij het tweede incident was hij absoluut niet te spreken over het gedrag de Red Bull-coureur.

"Het leek een zeer opzettelijke actie: wachten op je tegenstander en hem vervolgens raken, zoals je vond dat hij jou in bocht 1 had geraakt. Dat is absoluut onacceptabel, en volgens de regels zou dat inderdaad een zwarte vlag moeten zijn. Als je opzettelijk wacht en iemand aanrijdt, is dat een zwarte vlag," reageerde de voormalig coureur.

Totale verbazing bij topcoureur na bizar incident met Max Verstappen: 'Wat gaat er in zijn hoofd om?' George Russell werd vierde in de Grand Prix van Spanje, maar na afloop draaide alles om zijn gevecht met Max Verstappen in de slotfase van de race. De Britse coureur was niet te spreken over het gedrag van de Nederlander.

'Mild'

De tijdstraf van tien seconden noemt hij dan ook "mild", waarbij hij verwees naar een eerder incident tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton: "Dat is een heel milde reactie vanuit mijn oogpunt. Denk aan Vettel tegen Hamilton in Bakoe 2017." Rosberg eiste dan ook diskwalificatie voor de Nederlander. Ook Russell zelf was verbaasd over de actie van de Nederlander: "Ik weet niet wat er in zijn hoofd omging," reageerde hij na afloop van de race over het incident, dat volgens hem "bewust voelde".