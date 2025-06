Totale verbazing bij topcoureur na bizar incident met Max Verstappen: 'Wat gaat er in zijn hoofd om?'

George Russell werd vierde in de Grand Prix van Spanje, maar na afloop draaide alles om zijn gevecht met Max Verstappen in de slotfase van de race. De Britse coureur was niet te spreken over het gedrag van de Nederlander.

Een late safety car zorgde tijdens de GP van Spanje voor een krankzinnige slotfase waarbij Verstappen het hoofd volledig verloor. Tien ronden voor het einde kwam er een safety car omdat de motor van Kimi Antonelli het plotseling begaf.

Bijna alle coureurs kozen ervoor om nieuwe banden te laten monteren. Verstappen wilde dat eveneens, maar tot zijn grote verbazing kreeg hij een set harde banden onder zijn Red Bull gemonteerd. Met die keuze moest hij in de slotfase proberen de McLaren-coureurs het vuur aan de schenen te leggen.

Herstart

Bij de herstart had de Nederlander het zwaar: hij verloor bijna de controle over zijn auto, werd ingehaald door Charles Leclerc en moest zich vervolgens verdedigen tegen Russell. Op het rechte stuk raakten Verstappen en Leclerc elkaar al, waarna er ook contact volgde met Russell. Verstappen schoot kort van de baan, maar wist vóór de Brit weer terug op het asfalt te komen.

De wereldkampioen was woest, omdat hij vond dat Leclerc zijn derde plaats had moeten teruggeven na het contact tussen hen. Toen Red Bull hem vervolgens de instructie gaf om Russell voorbij te laten, sloeg de vlam in de pan bij de Nederlander. Hij deed alsof hij ruimte gaf, maar stuurde vervolgens plotseling tegen de zijkant van de Mercedes van Russell aan. Die actie kwam hem op een tijdstraf te staan, waardoor hij uiteindelijk als tiende eindigde.

Russell

Russell, die betrokken was bij een van de incidenten, keurt het gedrag van Verstappen af. " Ik denk dat jullie net zo verbaasd zijn als ik. Ik weet niet wat er in zijn hoofd omging. Of het bewust was van Max? Dat weet ik niet zeker, maar zo voelde het wel."

Hij vervolgt: " Dit zie je weleens in het simracen of in het karten, maar dit heb ik nog nooit gezien in een Formule 1-race. Dat is heel jammer. Max is een van de beste coureurs van de wereld. Dan zijn dit soort manoeuvres totaal onnodig. En het is ook zonde, als je kijkt naar alle kinderen die graag Formule 1-coureur willen worden en naar ons opkijken."

Zwarte vlag

Russell sluit zich aan bij de mening van oud-wereldkampioen Nico Rosberg, die vond dat Verstappen door de stewards een zwarte vlag had moeten krijgen wegens een opzettelijke botsing.

