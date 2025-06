Max Verstappen krijgt opvallende eretitel na curieuze GP Spanje, Lando Norris grapt over zijn concurrent

Max Verstappen heeft de titel van 'Driver of the Day' gewonnen na de Grand Prix van Spanje. Dat is enigszins opvallend te noemen, aangezien de Nederlander na een kwaad moment een tijdstraf kreeg en als tiende eindigde.

Fans kunnen gedurende de race aangeven wie voor hun de beste rijder van de race was. Verstappen kreeg dus de meeste stemmen. Pas aan het einde van de GP ging het mis voor de viervoudig wereldkampioen. Red Bull gaf aan dat hij een plek terug moest geven aan George Russell, maar daar was Verstappen het niet mee eens.

Hij besloot daarom een beuk te geven aan de Mercedes-coureur. Dat leverde hem nog een tijdstraf van tien seconden op, waardoor hij van de vijfde plek terugzakte naar de tiende plek. Lando Norris, die tweede werd, zag de beelden na afloop. "Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan in Mario Kart", zei hij met een knipoog over de opvallende actie van zijn vriend en concurrent.

Boze Max Verstappen uit frustratie tijdens Formule 1-race in Barcelona: 'Idioten!' Max Verstappen raakte gefrustreerd toen hij tijdens de Grand Prix van Barcelona werd gehinderd door een aantal achterblijvers. Via de boordradio liet hij zijn ongenoegen luid en duidelijk horen: 'F*cking idiots'. De uitbarsting kreeg even later een vervolg, want in een hectische slotfase had Verstappen zichzelf totaal niet meer onder controle na twee incidenten met Charles Leclerc en George Russell.

Schelden op andere coureurs

Verstappen kende veel frustratie tijdens de race in Barcelona. Even voor het gedoe rondom Russell voerde hij de druk op bij Norris, wat even onderbroken werd door achterblijvers. De langzame rijders gingen niet snel genoeg aan de kant voor de Red Bull-coureur en daar gaf hij luid en duidelijk zijn mening over op de boordradio: 'F*cking idiots!'

WK-stand Formule 1: Max Verstappen krijgt enorme dreun van Oscar Piastri en Lando Norris in Spanje Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zal dit seizoen alles uit de kast moeten halen om weer als eerste te eindigen in de WK-stand. De Nederlander vecht in zijn mindere Red Bull-auto voorlopig om plek drie achter de ongenaakbare McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Check hieronder de WK-stand na de GP van Spanje, waar Verstappen een enorme dreun kreeg.

WK-stand

Door de tiende plek is de achterstand van Verstappen op WK-leider Oscar Piastri flink opgelopen. De Australiër was ook de snelste in Spanje en voegde dus weer 25 punten toe aan zijn totaal, wat de teller op 186 punten zet. Norris volgt met tien punten minder, Verstappen heeft er 'slechts' 137. P10 in Barcelona leverde maar één schamel puntje op. Een vijfde plek had in ieder geval nog voor tien punten gezorgd.