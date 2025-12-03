Het wordt dit weekend alles of niets voor Max Verstappen. De Nederlander is al maanden bezig met een imponerende inhaalrace en kan in de laatste GP van het seizoen alsnog voor de vijfde keer op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Fans willen natuurlijk niets missen van het beslissende weekend in Abu Dhabi, maar dat gaat liefhebbers in de Verenigde Arabische Emiraten wel een enorme bak met geld kosten.

Nederlanders durfden lange tijd niet te hopen op een comeback van Verstappen, die de vorige vier wereldtitels in handen heeft. Hij heeft al het hele seizoen problemen met de Red Bull en had halverwege het seizoen een enorme achterstand op de concurrentie. De laatste races snoept hij echter telkens punten af van Lando Norris en Oscar Piastri, waardoor een zenuwslopende ontknoping in aantocht is.

In Abu Dhabi strijden Norris (408), Verstappen (396) en Piastri (392) om de wereldtitel. En dus willen flink wat Nederlanders de oversteek naar Abu Dhabi maken. Alleen gaat dat wel een flinke smak met geld kosten. De prijzen zijn immers gestegen.

Een enorm bedrag

Dat vertelt salesmanager Daniel de Roover van Grand Prix Ticketshop aan De Telegraaf. Sportliefhebbers die er koste wat kost bij willen zijn, moeten de portemonnee trekken. "Aan het begin van het seizoen betaalde je voor een tribunekaart voor het Yas Marina Circuit zo'n 600 euro. Nu moet je rekenen op het dubbele." Onder de duizend euro is er volgens hem 'niks meer' te vinden.

Oranje invasie in Abu Dhabi

Tel daar de vlucht bij op, naar schatting ook zeker 1000 euro, en je zit al aan een gigantisch bedrag. Toch denkt De Roover dat het alsnog zal wemelen van de Nederlandse fans. "Nederlanders zijn een beetje gek; ze boeken het gewoon." En dus weet De Roover wel welke kleur er komend weekend goed vertegenwoordigd zal zijn. "Het wordt weer een enorme oranje invasie."

De Nederlandse fans werden al gewaarschuwd in aanloop naar dit weekend. Dat gebeurde door de Nederlandse politie, die alarm sloeg. "Let op: er worden valse tickets aangeboden, onder andere via onbetrouwbare webwinkels. Koop alleen via de officiële kanalen. Voorkom oplichting!"

De allesbeslissende race van het seizoen vindt zondag plaats in Abu Dhabi. Er is plek voor liefst 60.000 toeschouwers rondom het circuit en daar zullen flink wat Nederlanders bij aanwezig zijn. Zij hopen natuurlijk een zenuwslopende ontknoping in het voordeel van Verstappen.

Scenario's voor Max Verstappen

Er zijn verschillende scenario's mogelijk waarmee Verstappen wereldkampioen kan worden. Hij is wel afhankelijk van Norris, die niet eens hoeft te winnen om voor het eerst in zijn leven de beste coureur te worden. Check hieronder alle mogelijke manieren waarop Verstappen, Norris of Piastri met de titel aan de haal gaan.