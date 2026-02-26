De nieuwe regels en auto's in de Formule 1 kunnen vooralsnog op weinig lof rekenen. Sterker nog: er is vooral veel kritiek op het feit dat de auto's voor vijftig procent elektrisch zijn en dat inhalen ingewikkeld wordt met een batterij die constant moet worden gemonitord. Na de klachten van Max Verstappen krijgt de Nederlander nu bijval.

Verstappen is echt nog niet blij en enthousiast te krijgen over de nieuwe regels. Hij haalt weinig plezier uit de eerste kilometers met zijn Red Bull-auto. Rudy van Buren, simcoureur en Viaplay-analist, begrijpt zijn landgenoot volledig. "Ik heb natuurlijk geen referentie naar de echte auto, laten we dat voorop stellen. Maar het is nog steeds een Formule 1-auto. Het gaat nog steeds heel erg hard, alleen het stukje batterijmanagement is wel tegen het racegevoel in. Laten we het maar zo zeggen", is ook Van Buren kritisch.

'Circuitafhankelijk'

Hij ziet ook dat de prestaties van de auto's 'circuitafhankelijk' gaat worden. Dat betekent dat circuits met veel of lange rechte stukken en langzame bochten meer spektakel zullen bieden dan de tegenovergestelde circuits. Immers, de batterij om in te halen laadt het makkelijkst en snelst op als het gas losgelaten wordt of als er geremd wordt. In Bahrein gaat dat bijvoorbeeld gunstig zijn, zo wezen de testweken al uit de afgelopen maand.

'Dat gaat tegen de racegenen in'

"Maar in Melbourne gaan we echt wel wat anders zien. Daar moet er meer gelift worden om die batterijen op een goed niveau te houden. Dus dat gaat toch, wat ik net al zei, tegen de racegenen in. Maar ik denk wel dat degene die in Melbourne de race wint, die vindt het fantastisch en degene die achteraan staan iets minder", stelt Van Buren bij de presentatie van Viaplay richting het nieuwe Formule 1-seizoen.

'Nu is het heel extreem'

Max Verstappen zelf vindt er ook het zijne van. "Het is wat lastiger dan de afgelopen jaren, waar je natuurlijk wist dat bepaalde circuits iets beter zijn voor energie dan anderen. Alleen nu is het heel extreem. Dus Bahrein wordt één van de betere circuits op de kalender, dus daar zie je niet zo heel veel terug dat je snelheid afbouwt. Natuurlijk was dat nog altijd het geval, maar een stuk minder. Maar Melbourne is dan een van de minste op dat gebied. Dus dat zal heel lastig worden. Je hebt heel weinig remzones, heel veel lange rechte stukken en kleine verschillen. Het heeft een hele grote invloed op de prestatie. Dat is heel ingewikkeld."