Christian Horner kende vele hoge pieken als teambaas van Red Bull Racing, maar daar kwamen de laatste jaren ook diepe dalen bij. Hij overleefde in 2024 een gigantisch schandaal, maar moet na de slechte resultaten van de afgelopen maanden het veld ruimen. Dat terwijl de Brit aan de basis stond van de wereldtitels van zowel Sebastian Vettel als Max Verstappen.

De inmiddels 51-jarige Brit reed in de jaren '90 drie seizoenen in de Formule 3 en stapte daarna over naar de Formule 3000. Daar richtte hij zijn eigen team op en verruilde hij na twee jaar de rol van coureur naar die van teambaas. Met Arden International won Horner begin jaren '00 drie titels bij de constructeurs en twee bij de coureurs.

Sinds dag één

Red Bull Racing werd in 2005 opgericht als nieuw Formule 1-team en besloot Horner aan te stellen als teambaas. Inderdaad, de Brit zat er al sinds het begin bij. In een periode van twintig jaar won hij liefst zes constructeurtitels en acht kampioenschappen bij de coureurs. Die bij de rijders zijn eerlijk onderverdeeld tussen Vettel (2010 tot en met 2013) en Verstappen (2021 tot en met 2024).

Bij succes hoort een grote rivaal. Voor Verstappen was dat in 2021 Mercedes-coureur Lewis Hamilton, voor Horner was dat Mercedes-teambaas Toto Wolff. Twee jaar later was Mercedes ver weggezakt en klaagde Wolff steen en been over de betere concurrentie. Het leverde een legendarische reatie op van Horner: 'You've got a problem? Change your f*cking car!'

Relatie met wereldberoemde artieste

Horner trouwde in 2015 met Geri Halliwell, beter bekend als Ginger Spice. De roodharige artieste was onderdeel van de iconische muziekgroep Spice Girls. De 52-jarige zangeres uit Groot-Brittannië kreeg in januari 2017 zoon Monty met Horner. Uit een eerdere relatie heeft de teambaas de 11-jarige dochter Olivia.

Geri Horner kreeg in 2024 de schrik van haar leven, door een enorme soap die rondom haar man ontstond. De teambaas werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een medewerker van Red Bull. Het team deed onderzoek naar de situatie en kwam tot de conclusie dat Horner mocht aanblijven, maar daarmee was de kous nog niet af.

Pikante appgesprekken

Een dag na het onderzoek kregen journalisten, teambazen en wat CEO's een anonieme mail, met daarin onder andere al het appverkeer tussen Horner en de betreffende medewerker. In eerste instantie werd niet duidelijk of deze documenten waren vervalst. Wat uit de WhatsApp-gesprekken wél bleek, is dat ze in sommige gevallen seksueel getint waren.

Het bleef meestal bij 'grapjes' over en weer en hier en daar een selfie van Horner richting haar. In de meest pikante passage schreef de Brit dat hij zo opgewonden van de medewerkster raakte, dat hij zichzelf 'een handje hielp' op de wc van een vliegtuig.

i Christian en Geri Horner © Getty Images

Herstelwerkzaamheden met vrouw

Ginger Spice verscheen om die reden een periode weinig op de F1-grid, maar na een uitleg van haar man én omdat de soap weer ging liggen, is Geri weer regelmatig rondom de pitbox van Red Bull te vinden. Eind goed, al goed. In ieder geval tussen man en vrouw.

Matige resultaten kosten hem de kop

Horner moest op werkgebied echter ook een tandje bijzetten, want. Red Bull werd halverwege 2024 letterlijk en figuurlijk ingehaald door McLaren, Ferrari en soms ook Mercedes. Het team eindigde als derde in het wereldkampioenschap en Verstappen wilde de nodige verbeteringen zien.

Die kwamen er echter niet en halverwege het seizoen lijkt het duidelijk dat Verstappen onttroond gaat worden. De hoge bazen bij Red Bull konden het niet langer meer aanzien en besloten na de Grand Prix van Groot-Brittannië harde maatregelen te nemen. Horner werd de laan uitgestuurd en ziet na twintig jaar een einde komen aan zijn huwelijk met het Formule 1-team.