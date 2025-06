Max Verstappen draait vooralsnog nog geen sterk F1-seizoen en doordat hij soms problemen heeft met zijn auto laaien de geruchten over een vertrek op. Mercedes-baas Toto Wolff bevestigde dat zijn ploeg al sprak met het management van de Nederlander, maar daar wil Red Bull-baas Christian Horner niets van weten.

Verstappen zijn geliefde GP van Oostenrijk eindigde voor de Nederlander in een drama. De coureur van Red Bull Racing werd na slechts drie bochten al van de baan getikt door Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Verstappen viel uit en zag Oscar Piastri en Lando Norris verder uitlopen in de strijd om de wereldtitel. Voor zijn ploeg een regelrechte ramp, omdat Red Bull Racing een aantal updates aan de auto van Verstappen had uitgevoerd, waardoor hij betere tegenstand had kunnen bieden in Oostenrijk.

Mercedes

Mercedes-baas Toto Wolff bevestigde zaterdag al dat de ploeg oriënterende gesprekken voert met het management van de Nederlander. De ploeg hoopt hem te kunnen koppelen aan George Russell, waardoor hij het stoeltje over zou moeten nemen van de man die hem zondag van de baan tikte: Antonelli.

"Als teambaas van het beste automerk te wereld is het duidelijk dat je onderzoekt wat een viervoudig wereldkampioen in de toekomst zal doen", vertelde Wolff over de toekomst van Verstappen. De Nederlander ligt in principe nog tot medio 2028 vast bij Red Bull Racing.

Horner

Na de race in Oostenrijk werd Horner gevraagd naar de transfergeruchten rond Verstappen. De teambaas van Red Bull kwam met een duidelijk antwoord. "Ze lagen vandaag 62 seconden achter op de winnaar. Wij focussen ons op onszelf. We weten hoe het zit met Max' contract. De rest is ruis, en die komt niet van ons. Mercedes heeft zijn eigen problemen", zo stuurde Horner de geruchten naar het rijk der fabelen.

Verstappen reed tot 2016 voor Red Bull-team Toro Rosso om vervolgens de stap naar het grote Red Bull Racing te maken. Voor die ploeg rijdt hij al negen jaar en met dat team pakte hij al negen jaar op rij de wereldtitel in de Formule 1.