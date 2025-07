Red Bull Racing heeft Christian Horner per direct ontslagen. De 51-jarige teambaas wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanhoudend tegenvallende resultaten in de Formule 1. Max Verstappen, die met Horner vier keer wereldkampioen werd, heeft gereageerd op het grote nieuws dat door Red Bull inmiddels is bevestigd.

Na twintig jaar komt er zo een einde aan de samenwerking, meldt het F1-team in een officieel statement. "We willen Christian Horner bedanken voor zijn exceptionele werk van de afgelopen twintig jaar. Met zijn onuitputtelijke toewijding, ervaring, expertise en innovatieve denken is hij van levensbelang geweest bij het maken van Red Bull Racing als een van de beste en attractiefste teams in de Formule 1. Bedankt voor alles Christian en je zal altijd een onderdeel van onze geschiedenis blijven."

Reactie van kamp Verstappen

De manager van Verstappen, Raymond Vermeulen, heeft bij De Telegraaf kort gereageerd op het grote nieuws dat teambaas Horner is ontslagen. "We zijn op voorhand geïnformeerd door het management van Red Bull, dat deze beslissing is genomen. Het is aan Red Bull om een verdere toelichting te geven, wat de beweegredenen betreft. Wij blijven kijken naar de sportieve kant en zijn op zoek naar meer performance, zodat we kunnen terugkeren aan de top. Wat dat betreft verandert er niets."

From my first race win, to four world championships, we have shared incredible successes. Winning memorable races and breaking countless records. Thank you for everything, Christian! pic.twitter.com/au4XjMqhlH — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 9, 2025

Later op de dag volgde ook een korte verklaring van Verstappen. "Van mijn eerste raceoverwinning tot vier wereldkampioenschappen, we hebben ongelooflijke successen gedeeld. Memorabele races gewonnen en talloze records gebroken. Bedankt voor alles, Christian!", liet de Nederlander weten, die volgens Italiaanse media een belangrijke stem had in het vertrek van Horner:

Grote successen

De 51-jarige Horner had nog een contract tot 2030, maar gaat dat niet uitdienen. Het personeel van Red Bull Racing is woensdag ingelicht. Horner was zeer succesvol in dienst van het Formule 1-team en werd liefst acht keer wereldkampioen met een coureur: eerst viermaal met Sebastian Vettel en de afgelopen vier jaar met Verstappen. Sinds januari 2005 was hij teambaas van Red Bull.

Scheurtjes in het bolwerk

Het team veroverde ook zes keer de constructeurstitel in de Formule 1, door eveneens goede prestaties van de tweede coureurs achter Vettel en Verstappen. Maar de laatste jaren kwamen er scheurtjes in het bolwerk. Verstappen redde in 2024 nog de burelen door wereldkampioen te worden in een auto die steeds slechter werd. De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri kwamen er toen al aan en hebben de Formule 1 dit seizoen overgenomen. De twee coureurs domineren de WK-stand en Verstappen raakt met zijn Red Bull steeds verder achterop.

Coureurswissel pakt verkeerd uit

Dat zou nu de druppel zijn om Horner te ontslaan. Het team wisselde de vorig seizoen teleurstellende tweede coureur Sergio Perez voor Liam Lawson, maar de Nieuw-Zeelander bezweek in de eerste twee races al onder de druk en werd op zijn beurt weer ingeruild voor de Japanner Yuki Tsunoda. Maar ook zijn inbreng is tot dusver miniem. Dat opgeteld bij de steeds harder vloekende Verstappen noopte de teamleiding ertoe om de teambaas verantwoordelijk te houden en de laan uit te sturen.

Grensoverschrijdend gedrag

Privé lag de Brit ook al een tijdje onder een vergrootglas. In 2024 werd hij ervan beschuldigd grensoverschrijdend gedrag te hebben vertoond richting een vrouwelijke medewerker van Red Bull Racing. Twee keer werd de inmiddels ontslagen teambaas vrijgepleit, maar daarmee was de kous nog niet af. Inmiddels stapte het vermeende slachtoffer naar een andere rechter en die kijkt er in januari 2026 weer naar. In de tussentijd mag niemand wat zeggen over die zaak.

Vrouw van Christian Horner

Na alle ophef werd hij openlijk gesteund door zijn beroemde vrouw, voormalig Spice Girl Geri Halliwell. Horner is vader van twee kinderen: eentje uit zijn eerdere relatie met Beverley Allen en eentje met de voormalig zangeres van de enorm populaire popgroep. Halliwell heeft zelf ook nog een dochter uit een eerdere relatie.

Volgende race: de GP van België

Het ontslag van Horner komt in de periode dat er een paar weken geen race wordt gereden. De GP van Groot-Brittannië was in het eerste weekend van juli en leverde de zoveelste teleurstelling op. Waar regen normaliter Verstappens grootste vriend is op een circuit, worstelde de Nederlander opzichtig met zijn auto en eindigde hij als vijfde. Teamgenoot Tsunoda scoorde weer geen punten, waardoor de achterstand in beide kampioenschappen alleen maar groter is geworden. Op 27 juli is de volgende race, tijdens de GP van België.

Opvolger

Meteen na het nieuws maakte zusterteam Racing Bulls bekend dat Laurent Mekies in ieder geval voorlopig de overstap maakt naar Red Bull Racing en de plek van Horner per direct opvult. Hij is er dus bij tijdens de GP van België.