Het ontslag van Christian Horner is als een bom ingeslagen bij buitenlandse media. De teambaas van Red Bull Racing moest woensdag plots het veld ruimen en is per direct vervangen door Laurent Mekies. In Engeland, het land van herkomst van de inmiddels voormalig baas van Max Verstappen, wordt het nieuws groots opgepakt.

Sky Sports heeft het ontslagbericht meteen een prominente plek bovenaan de pagina gegeven en heeft daarna meteen een live-uitzending gestart om de ongetwijfeld honderden reacties in en om de Formule 1-wereld te peilen. Tabloid Daily Mail vindt het nieuws zelfs sportoverstijgend en ruimt de beste plek op de homepage in voor Horner. Zij koppen op het feit dat het moment van ontslag een jaar na het 'sexting schandaal' is. De 51-jarige Brit werd er in 2024 van beschuldigd seksueel grensoverschrijdende berichten te hebben verstuurd naar een vrouwelijke medewerker van Red Bull Racing.

Woordgrap The Sun

Zelfs de publieke omroep BBC brengt het ontslag groots op de voorpagina. The Sun, bekend om de 'woordgrappen' in hun koppen, zet met koeienletters 'Chris Cross' (als in: een kruis door Chris) boven het artikel en benoemt ook het schandaal rondom de seksueel getinte berichten. Andere Britse media als The Mirror, The Guardian en Express volgen het voorbeeld van hun concurrenten en laten hun websites gedomineerd worden door het onverwachtse nieuws.

'Sensationeel en een grote knal'

Niet alleen in Engeland en de rest van Groot-Brittannië is het ontslag van Horner en de razendsnelle benoeming van zijn opvolger groot nieuws. In Italië wordt het door de toonaangevende sportkrant Gazzetta dello Sport 'sensationeel' genoemd dat Horner de laan uit is gestuurd. Het Duitse Bild noemt het een 'grote knal' en het Belgische Het Laatste Nieuws spreekt zelfs van 'een bom'. De Spaanse sportkranten Marca en Mundo Deportivo gebruiken vergelijkbare woorden om de impact van het nieuws duidelijk te maken.

Opvolger Horner

Het Duitse Kicker en het Franse L'Equipe blijven wat oppervlakkiger en beschrijven het ontslag emotieloos. Ook wordt de naam van de opvolger van Horner bij Red Bull Racing, Laurent Mekies, her en der al geïntroduceerd aan het publiek. De Franse ingenieur komt over van zusterteam Racing Bulls en stapt per direct in bij het noodlijdende topteam.