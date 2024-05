Dochtertje Kevin Magnussen trekt hem letterlijk aan zijn shirt nadat hij fan over het hoofd ziet

Kevin Magnussen kende een vreselijke Grand Prix van Monaco, die er voor hem al na een paar honderd meter opzat. Magnussen botste met Sergio Pérez, die hard de muur in crashte, en kon zelf ook niet meer verder. Het enige hoogtepuntje beleefde Magnussen buiten de race, nadat hij een handtekening aan een fan gaf. Al moest zijn dochtertje hem daar op attenderen.

Op TikTok is een video daarvan al bijna 14 miljoen keer bekeken en 2,7 miljoen keer geliked. Te zien is hoe Magnussen de fan over het hoofd ziet, maar kleine Magnussen niet. Laurinha trok papa letterlijk aan zijn mouw om ervoor te zorgen dat de supporter een handtekening kreeg. Dat zorgt voor schattige beelden.

Magnussen wijst naar Pérez

Na de eerste bocht ging het mis bij Magnussen en Pérez. De twee zaten door een zwakke kwalificatie in het achterveld en bij de start in het krappe Monaco was er niet genoeg ruimte om met twee wagens door een flauwe bocht te gaan. Het resultaat: een flinke klapper, een rode vlag en een fotograaf die naar het ziekenhuis moest.

Van Peréz' auto was niets meer over. Magnussen legde de schuld bij de Mexicaan. "Hij liet mij geen ruimte. Dan kan ik wel gaan remmen, maar dan zit er weer iemand achter mij. Maar ja, achteraf had ik misschien moeten remmen. Maar dit is gewoon niet mijn schuld. Hij moet wat naar links en daarom zie ik ook niet waarom ik strafpunten zou moeten krijgen", was hij van mening. Autosportfederatie FIA zei vrij snel na de race al dat er geen schorsing volgde.

Laurinha Magnussen

Kevin Magnussen en zijn vrouw Louise zijn sinds 2019 getrouwd en in januari 2021 kregen ze hun eerste kindje, Laurinha. Die is vaker en vaker op de grid te vinden en ze is ondanks haar leeftijd al behoorlijk scherp. Zij zag dus dat haar vader een fan over het hoofd zag.

In juli 2023 werd Laurinha grote zus van een baby genaamd Agnes.