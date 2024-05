Kevin Magnussen deed naar eigen zeggen niets fout bij crash Sergio Pérez: 'Hij reed mij de muur in'

Kevin Magnussen heeft in een reactie aangegeven dat hij niets fouts deed in het ongeval met Sergio Pérez. De Haas-auto van de Deen raakte de Red Bull-bolide van achteren waardoor een grote crash ontstond. "Dit is niet mijn schuld."

"Mijn wiel was bij mijn zijwiel", beschreef Magnussen bij Viaplay het ongeluk. "We waren dicht bij de muur en hij liet mij geen ruimte." De Deen dacht nog even te moeten vrezen voor een schorsing, maar autosportfederatie FIA heeft al bekendgemaakt dat er geen gevolgen zijn voor Magnussen.

Video | Sergio Pérez maakt extreme klapper in Monaco door touch Kevin Magnussen Sergio Pérez heeft bij de start van de Grand Prix van Monaco een extreme klapper gemaakt. De Red Bull-coureur startte achterin en werd bij de start getoucheerd door Kevin Magnussen. Daardoor spinde de auto van de Mexicaan.

Magnussen legt schuld juist bij Pérez neer

Magnussen vindt dat meer dan terecht en wijst naar Pérez. "Hij liet mij geen ruimte. Dan kan ik wel gaan remmen, maar dan zit er weer iemand achter mij. Maar ja, achteraf had ik misschien moeten remmen. Maar dit is gewoon niet mijn schuld. Hij moet wat naar links en daarom zie ik ook niet waarom ik strafpunten zou moeten krijgen."

Magnussen baalt flink en is boos op Pérez. "Ik had misschien niet moeten blijven gassen, maar je rekent er niet op dat iemand je de muur inrijdt. De regels zijn zo dat je ruimte moet laten." De FIA heeft overigens het incident bestudeerd en vervolgt Pérez ook niet.