Video | Fotograaf naar het ziekenhuis na crash Sergio Pérez in Monaco

Een ander standpunt laat nog eens zien hoe hard de crash van Sergio Pérez, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen bij de Grand Prix van Monaco was. Een van de fotografen die er vlakbij stond, moest zelf naar het ziekenhuis.

Bij de botsing vlogen de onderdelen van de auto's in het rond. Vlak daarnaast stonden meerdere fotografen, die normaal op die plek mooie foto's proberen te schieten. Eén van de fotografen werd dusdanig hard geraakt, dat hij zich moest laten controleren in het ziekenhuis. Dat schrijft GPBlog.com. Die controle verliep goed en hij zou nog foto's hebben kunnen maken van het einde van de race.

Geen van de coureurs kreeg een straf aan zijn broek voor het ongeval. Magnussen kan dat ook niet gebruiken, want bij nog meer strafpunten op zijn licensie moet hij een grand prix overslaan. Van de auto van Pérez was overigens weinig meer over. Toch kon de Mexicaanse coureur van Red Bull zonder kleerscheuren uitstappen.

Video | Sergio Pérez maakt extreme klapper in Monaco door touch Kevin Magnussen Sergio Pérez heeft bij de start van de Grand Prix van Monaco een extreme klapper gemaakt. De Red Bull-coureur startte achterin en werd bij de start getoucheerd door Kevin Magnussen. Daardoor spinde de auto van de Mexicaan.

Grand Prix van Monaco

De Grand Prix van Monaco werd gewonnen door Charles Leclerc, die zijn derde pole position op de straten van Monaco eindelijk kon verzilveren. Het was zondag voor het eerst dat er een Monegask de thuisrace won.

Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde plek in Monte Carlo. De Nederlander kwalificeerde zich zaterdag ook op die plek en zag in de nauwe straatjes geen ruimte om in te halen. Dat lukte overigens bijna niemand: na de vroege herstart na de crash van Pérez bleef de top tien helemaal intact tot het einde van de race.