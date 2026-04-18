De racewereld is in rouw na een vreselijk incident op de Nürburgring. Tijdens de eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring ging het helemaal mis en kwam bij een zware crash een 66-jarige coureur om het leven. In het buitenland is het tragische incident uiteraard ook groot nieuws.

Al vroeg in de race ging het fout bij een crash waar meerdere auto's bij betrokken waren. De meeste coureurs kwamen er zonder grote verwondingen vanaf, maar Juha Miettinen kwam op het leven. Dat werd duidelijk op een speciaal belegde persconferentie en uiteraard werd besloten om de zaterdag niet meer te racen.

Max Verstappen ook aanwezig

Max Verstappen was ook aanwezig op de Nürburgring. Hij zat tijdens het ongeval overigens niet in de auto. Op dat moment bestuurde zijn teamgenoot Lucas Auer namelijk de bolide. De organisatie is van plan om zondag wel 'gewoon' te racen, uiteraard wel met een minuut stilde vooraf.

Vanwege de deelname van Verstappen volgden veel Nederlandse media de race, maar ook in het buitenland zit de schrik er goed in. Het Duitse BILD spreekt van een 'verschrikkelijk ongeluk'. Het toonaangevende medium zag dat het ongeluk op het Kolserta-gedeelde van het circuit gebeurde. Ook het Britse Daily Star leeft mee met het 'tragische' ongeval in Duitsland.

Tragisch nieuws volgt na ongeluk

Het Laatste Nieuws zag het na een half uur 'helemaal mis' gaan tijdens de race. "Vreselijk nieuws uit de autosportwereld.' Uiteindelijk kwam zo'n twee uur na de crash het noodlottige bericht naar buiten. "Terwijl alle auto's terug naar de pitstraat werden gereden, was het wachten op een bericht van de organisatie. Tragisch nieuws volgde."

Sad news from Nurburgring.



Juha Miettinen has died following a multi-car crash in the ADAC 24h Nurburgring Qualifiers. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/JpvwGjAQfM — Motorsport (@Motorsport) April 18, 2026

De organisatie van de race liet op een speciaal ingelaste persconferentie weten dat Miettinen in het medisch centrum overleed. Kort daarvoor werden er reanimatiepogingen gedaan. "De gedachten van iedereen die betrokken is bij de 24 uur van de Nürburgring zijn bij de nabestaanden van Juha Miettinen."

Op het Instagram-account van Miettinen lieten kort na het tragische ongeval al meer dan duizend mensen een steunbetuiging achter. Vorige week nam hij nog deel aan een wedstrijd op het circuit.