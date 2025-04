Doodsbange collega van Max Verstappen vreest het ergste: 'Ontzettend moeilijk'

Fernando Alonso staat nog steeds op nul punten in het huidige Formule 1-seizoen. Na zijn elfde plek in de Grand Prix van Saoedi-Arabië uitte de Spanjaard zijn zorgen dat dit tot het einde van het jaar zo zou kunnen blijven.

In de eerste vijf races van het seizoen heeft de tweevoudig wereldkampioen twee uitvalbeurten, twee elfde plaatsen en een vijftiende plek op zijn naam staan. Voor hem is dit de zwakste seizoensstart sinds 2017, toen hij in de eerste zeven races geen punten scoorde, waarvan hij er één (Monaco) miste om zijn debuut te maken in de Indy 500.

'Alles gegeven'

"Ik heb alles gegeven op de baan. Het was lastig om het tempo van de auto's voor me bij te benen. We waren gewoon niet snel genoeg. een elfde plek is misschien wel de meest frustrerende positie om te eindigen, en we zullen eraan moeten wennen. Het wordt moeilijk om dit jaar punten te scoren", aldus Alonso. Zijn teamgenoot Lance Stroll scoorde tot dusver wel al tien punten in het kampioenschap.

De Spanjaard vervolgde: "Vandaag zijn we elfde, maar alleen omdat Liam Lawson een straf kreeg en Yuki Tsunoda en Pierre Gasly in de eerste ronde uitvielen. Zonder dat weren we veertiende geworden, maar er zijn nog veel races te gaan."

Eerder meegemaakt

Alonso heeft in zijn carrière slechts één seizoen meegemaakt waarin hij geen enkel punt scoorde. Dat was zijn debuutseizoen bij Minardi in 2001, toen zijn beste resultaat een tiende plaats was in de Grand Prix van Duitsland. Destijds werden er echter alleen punten toegekend aan de eerste zes coureurs in elke race.

Auto voor volgend jaar

Voor aanvang van het raceweekend in Jeddah bevestigde Aston Martin-teambaas Andy Cowell tegenover de media dat de nieuwe ontwerper van het team, Adrian Newey, zich volledig richt op de auto voor 2026 en niet zal helpen bij het oplossen van de problemen met de AMR25. Aston Martin zal waarschijnlijk binnenkort al haar aandacht richten op de auto voor volgend jaar, wanneer de nieuwe technische regels in de Formule 1 van kracht worden.