Sinds Michael Schumacher in 2013 een ernstig ski-ongeluk kreeg, is er weinig over de gezondheid van de Duitse racelegende bekend. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 heeft veel zorg nodig en wordt maar door een kleine groep mensen bezocht. Toch was er dit weekend groot nieuws over de inmiddels 57-jarige, maar in Duitsland wordt daar meteen een kritische kanttekening bij geplaatst.

Schumacher liep in december 2013 ernstig hersenletsel op door een zwaar ski-ongeval. Hij lag maandenlang in coma en wordt sindsdien buiten het oog van het grote publiek verzorgd in Zwitserland en op Mallorca. Hij zou voortdurend zorg nodig hebben van specialisten, maar updates over zijn gezondheid worden zeer zelden gedeeld.

Nieuws vanuit Engeland

The Daily Mail pakte afgelopen weekend echter flink uit met een artikel waarin werd gerept over geweldig nieuws voor de racelegende. Hij zou immers niet niet meer bedlederig zijn, maar veelvuldig in een rolstoel kunnen zitten. Volgens de Britten is dat een enorme verbetering ten opzichte van enkele jaren terug.

Oud nieuws, volgens Duitse krant

Het Duitse BILD merkte dat nieuws ook op, maar nuanceerde het eerder deze week al meteen. Volgens hen is het feit dat Schumacher niet voortdurend op bed ligt al jaren bekend en dus geen nieuwe ontwikkeling. Ze baseren zich op een interview uit 2018 met Georg Gänswein, een aartsbisschop die in 2016 een bezoek bracht aan Schumacher.

In het tijdschrift Bunte vertelde hij: 'Aan het begin van mijn bezoek bracht een therapeut Michael de woonkamer in." De Duitsers lijken het nieuws van The Daily Mail dus af te doen als oud nieuws.

Veel ontwikkelingen over de toestand van Schumi komen al jarenlang niet naar buiten. Er is slechts een kleine kring aan mensen die bij hem langs maken komen. Zij houden veelal de lippen stijf op elkaar als het om de gezondheid van de Duitser gaat. Elke uitspraak over Schumacher wordt dus veelvuldig opgepakt. Zo vertelde Schumachers voormalige teambaas Flavio Briatore dat contract met de ex-coureur 'helaas onmogelijk' is.

Schumacher staat te boek als een van de grootste coureurs aller tijden. Hij won in totaal 91 races in de Formule 1 en werd in totaal zeven keer wereldkampioen.