In 2026 is alles anders in de Formule 1. Een nieuw motorreglement, kleinere auto's en de DRS die wordt vervangen. Om zo veel mogelijk informatie te vergaren over de nieuwe bolides zijn er extra testdagen beschikbaar gesteld. Dan is het niet handig om te crashen, wat bij de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull gebeurde.

Maandag begon de eerste testweek. Die wordt gehouden achter de schermen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Maandag klom Verstappens nieuwe ploegmaat Isack Hadjar al in de RB22, dinsdag kwam hij zelf in actie. De Nederlander noteerde de snelste tijd op een regenachtige dag, waar niet veel teams in actie kwamen. Buiten Red Bull durfde alleen Ferrari het aan om de regen te trotseren.

Crash van Isack Hadjar

Tegen het einde van de sessie op dinsdag ging het mis voor Hadjar. De Fransman verloor de controle over zijn Red Bull en eindigde met zijn kont tegen de muur. Beelden daarvan doken op via sociale media. Die werden geschoten door fans buiten het circuit die een glimp willen opvangen van de nieuwe wagens.

De Fransman maakte het goed, zo liet Red Bull weten. Ook gebeurde het tegen het einde van de sessie, waardoor er ook niet veel rijtijd verloren ging. Het is echter wel een tegenvaller voor het team van Verstappen, aangezien reserveonderdelen schaars zijn tijdens testdagen. En data is goud, want teams willen specifieke onderdelen en afstellingen testen.

Ook kost het geld, wat ten koste gaat van latere updates aan de RB22. Wel heeft Red Bull geluk dat teams maar drie dagen mogen testen deze week. Mochten er onderdelen moeten worden ingevlogen, dan kunnen ze vrijdag hun laatste testmoment gebruiken.

Goede eerste dag

Hadjar sprak maandag na zijn eerste testdag van een "erg productieve" sessie. "We hadden slechts kleine problemen, wat best indrukwekkend is, aangezien het onze eerste dag met onze eigen motor is. Het verliep zeker soepel."

De testdagen in Barcelona duren tot en met vrijdag. Ze zijn besloten en bedoeld om de teams de gelegenheid te geven hun compleet veranderde auto's uit te proberen. De teams mogen op drie van de vijf dagen rijden. Na Barcelona zijn er nog twee officiële testsessies in Bahrein (11-13 februari en 18-20 februari), alvorens het seizoen op 8 maart begint met de Grand Prix van Australië.