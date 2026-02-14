Kimi Antonelli is laatst gecrasht met zijn nieuwe Mercedes. Nee, niet de nieuwe Formule 1-bolide van de renstal, maar met een bedrijfswagen van het Duitse automerk. Gelukkig raakte niemand gewond en kon teambaas Toto Wolff er wel om lachen.

Mercedes Formule 1-teambaas Wolff heeft grappend gezegd dat het ego van Andrea Kimi Antonelli flink gekrenkt was, nadat de Italiaanse coureur crashte met zijn zeldzame Mercedes-AMG bedrijfswagen, slechts enkele dagen na ontvangst.

Wolff legde uit dat gelukkig het enige dat schade opliep bij het incident, het ego van de jonge coureur was. Het incident vond plaats voordat Antonelli naar Bahrein vloog voor de testdagen in de Formule 1.

Exclusieve wagen

Vóór de start van het Formule 1-seizoen 2026 kreeg Antonelli de sleutels van een exclusieve Mercedes-AMG GT 63 PRO Motorsport Collectors’ Edition, met een waarde van meer dan 200.000 euro. Slechts enkele dagen later knalde hij echter tegen een vangrail in Italië. Gelukkig waren er geen andere voertuigen of personen betrokken bij de botsing.

Beschaamd

"Ik denk dat hij meer beschaamd is dan wie dan ook en dat is het belangrijkste", verklaarde Wolff tegenover Sky Sports Germany in Bahrein, als antwoord op de vraag hoeveel Antonelli was geplaagd bij zijn terugkeer op het circuit

"Ik vroeg me meteen af of er iemand gewond was, of hij zelf gewond was, of, God verhoede, of iemand anders gewond was. Nee, dat was niet het geval. Jammer van die geweldige auto, maar uiteindelijk is het maar een auto, zelfs als het de beste AMG is”, voegde hij met een glimlach toe.

De auto van Antonelli, de AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors' Edition, is extreem zeldzaam, met slechts 200 geproduceerde exemplaren. De basiskleur is obsidiaanzwart metallic, geïnspireerd op de Mercedes Formule 1-bolide van 2024, aangevuld met handgeschilderde zilveren pijlen aan de achterkant en accenten in de turkooizen kleur van Petronas.

De crash in Serravalle, Italië, werd bevestigd door Mercedes in een officiële verklaring. “Afgelopen zaterdagavond, nabij zijn huis in San Marino, was Kimi betrokken bij een verkeersongeval”, legde het team uit Brackley uit.

"De politie arriveerde ter plaatse, nadat Kimi hen had gebeld. Zijn voertuig was het enige betrokken voertuig en hoewel de auto schade opliep, is Kimi volledig ongedeerd.”