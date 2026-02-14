De eerste testdagen voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen zijn achter de rug en zo kunnen langzaamaan ook de eerste conclusies getrokken worden. Alle ploegen zijn nog zoekende met de nieuwe auto's en de nieuwe reglementen, maar vooral Red Bull lijkt minder sterk dan voorgaande jaren. Dat denkt ook de technisch directeur van de renstal van Max Verstappen, Pierre Waché.

De Fransman ziet dat de Oostenrijkse renstal nu al een achterstand heeft op grote concurrenten als Mercedes, McLaren en Ferrari. "Die drie waren duidelijk erg snel en het lijkt erop dat wij wat achterliggen, dus er is nog veel te verbeteren."

Verstappen reed vrijdag 61 ronden op het Bahrain International Circuit en noteerde de vijfde tijd. Kimi Antonelli en George Russell van Mercedes waren sneller, evenals Lewis Hamilton in zijn Ferrari en Oscar Piastri in zijn McLaren. "Al met al was het een positieve week waarin we veel testtijd hebben gehad en veel hebben geleerd over motor en auto", aldus Waché, die vooral benadrukte dat Red Bull de motor voor het nieuwe seizoen zelf heeft gebouwd. "Voor een start-up hebben we fantastisch werk geleverd; in drieënhalf jaar hebben we een motor ontwikkeld en die rijdt nu op het circuit."

Kritiek van én op Verstappen

Verstappen zat deze week dus voor het eerst in zijn nieuwe auto en dat beviel de viervoudig wereldkampioen nog niet. De nieuwe reglementen voelden als een blok aan het been van de Nederlander, die, zoals we hem kennen, geen blad voor de mond nam. "Het is niet Formule 1-waardig."

"Als coureurs zijn wij nu alleen bezig met sparen en managen van de wagens. Het slaat nergens op. In bepaalde bochten moet je nu extreem langzaam gaan om energie terug te winnen. Dat hoort niet thuis in de Formule 1."

De huidige wereldkampioen, Lando Norris, was het niet eens met de woorden van zijn vriend en collega Verstappen. "Als Max wil stoppen, dan kan hij gewoon stoppen", zo begint de rijder van McLaren. "We krijgen een enorm bedrag uitbetaald om te rijden, dus uiteindelijk kun je niet echt klagen. Ik geniet echt van deze nieuwe auto."