Emotionele reacties na overlijden Formule 1-legende: 'Totaal verslagen'

Een dag voor het Formule 1-geweld in China zou losbarsten, werd de racewereld opgeschrikt door het overlijden van legende Eddie Jordan. De 76-jarige Ier, teameigenaar van Jordan, overleed aan de gevolgen van kanker. Er stromen tientallen emotionele reacties binnen uit de Formule 1-wereld.

De Formule 1-wereld rouwt om het overlijden van Jordan. De 76-jarige Ierse teameigenaar van de gelijknamige renstal Jordan leed aan prostaatkanker. "Eddie Jordan was een legende in de Formule 1", herdenkt autosportbond FIA hem. Aston Martin laat weten diep bedroefd te zijn door het overlijden van Jordan. "Zijn impact in de autosportwereld zal nog voor generaties te voelen zijn", aldus de renstal.

'Onschatbare bijdrage'

De FIA: "Hij leverde een onschatbare bijdrage aan de mondiale autosport in zijn leven. Iedereen bij de FIA wil zijn medeleven overbrengen aan zijn familie en vrienden. Eddie zal worden herinnerd als een groot sportman en gepassioneerde ambassadeur van de Formule 1 op en naast de baan."

Christian Horner van Red Bull Racing

"Eddie was een enorm kleurrijk persoon die ik voor het eerst ontmoette in 1991 als jonge coureur na diens eerste jaar in de Formule 1", herinnert Christian Horner, teambaas van Red Bull zich de Ier. "Zijn advies was, 'zorg voor een goede sponsor en welkom in de Piranha Club!'. De F1 is een legende kwijtgeraakt en we zullen hem en zijn Ierse charme missen."

'Totaal verslagen'

Jordan werkte na zijn carrière in de Formule 1 als analist voor de BBC. "Totaal verslagen" reageerde BBC-presentator Jake Humphrey. "EJ heeft ons verlaten. Formule 1 zal nooit meer een persoon als Eddie meemaken, die zich met liefde voor het racen een weg door de sport baande en uiteindelijk races won."

McLaren

De Britse renstal McLaren voegde eraan toe dat de passie van Jordan een ongelofelijk stempel op de Formule 1 heeft gedrukt. "Eddie was een levendige persoonlijkheid, die altijd zijn hart op de tong droeg", reageerde teambaas Zak Brown. Ongetwijfeld zal de Formule 1 komend weekend tijdens de GP van China uitgebreid stilstaan bij het overlijden van Jordan.