Formule 1-legende (76) overleden: 'Vredig gestorven na een lange strijd'

Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan is donderdagochtend op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd. De Iers was al een jaar ernstig ziek.

"Hij is vredig gestorven in Kaapstad in het bijzijn van zijn familie, na een strijd tegen een aggressieve vorm van prostaatkanker de afgelopen twaalf maanden", luidt het statement.

"Hij zal gemist worden, maar laat ons achter met veel mooie herinneringen." Jordan laat zijn vrouw Marie en vier kinderen na: Zoe, Miki, Zak en Kyle.

Vraagtekens bij de focus van Max Verstappen in aanloop naar vaderschap: 'Zou dat echt zo zijn?' Het nieuwe Formule 1-seizoen is van start gegaan, en Max Verstappen eindigde verrassend als tweede achter Lando Norris. Red Bull lijkt nog niet alles op orde te hebben, vooral als het gaat om de bandenstrategie. Maar niet alleen op het circuit staan er veranderingen op de planning: Verstappen wordt binnenkort vader van zijn eerste kind.

De F1-legende gaf vorige maand nog een hartverscheurende update over zijn toestand. "Ik ben net klaar met de chemotherapie en voel me niet goed", zei hij tegen talkSPORT. "Ik ben mezelf niet op het moment."

Hij kreeg een jaar geleden de diagnose blaas- en prostaatkanker. Dat zaaide uit naar de ruggengraat en bekken. "Het was behoorlijk aggressief."

Debuut Michael Schumacher

Jordan was van 1991 tot 2005 met het gelijknamige team actief in de Formule 1. De renstal liet onder anderen veelvoudig wereldkampioen Michael Schumacher debuteren. De Duitser werd na één race weggelokt door de rivalen van Benetton.

Daarnaast reden coureurs Jean Alesi, Rubens Barrichello en Eddie Irvine voor Jordan.

Grote concurrent doet gewaagde uitspraak over toekomst Max Verstappen: 'Zij hebben stabiliteit' Zak Brown weet het zeker: Max Verstappen verlaat Red Bull Racing aan het einde van het jaar ondanks een doorlopend contract. De teambaas van de grootste concurrent van de Nederlander denkt ook te weten waar de toekomst van Verstappen ligt.

'Altijd oprecht en briljant'

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft ook gereageerd op het overlijden van de legende. "Diep bedroefd hebben we het nieuws gehoord. Jordan wist met zijn onuitputtelijke energie mensen altijd aan het lachen te maken. Hij was altijd oprecht en briljant. Hij speelde een hoofdrol in een F1-hoofdstruk en zal erg gemist worden. Mijn gedachten en die van de hele Formule 1-familie gaan uit naar zijn familie en geliefden."