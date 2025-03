Veelbesproken uitspraak Red Bull-boegbeeld zorgt voor felle reacties: 'De Formule 1 is er nog lang niet'

De openingsrace van de Formule 1 gaf genoeg stof tot nadenken. Max Verstappen won niet en moest de zege aan Lando Norris laten, maar er gebeurde nog veel meer. Zo werd het debuut van Isack Hadjar een drama door een knullige fout. Hij barstte daarna in tranen uit en ook daar kwam veel kritiek op. Op dat laatste incident is het laatste woord nog niet gezegd.

Wat gebeurde er precies? In de opwarmronde op het circuit van Melbourne reed Hadjar zijn auto in de muur. Een enorme deceptie voor de jonge Fransman van Racing Bulls. Hij zag zijn debuut zo eindigen in een drama. Dat zorgde, nogal begrijpelijk, voor tranen bij de 20-jarige coureur. De vader van Lewis Hamilton sloeg een arm om hem heen. Volgens velen een mooi moment, maar niet volgens Helmut Marko.

Mentor van Max Verstappen zorgt vóór eerste grand prix al voor ophef over 'B-coureur': 'Hij heeft geen snelheid' Nog voordat de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen, heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko de boel al op scherp gezet. Voor de Oostenrijkse tv werd hij gevraagd naar de rookies van dit jaar. Daarbij noemde hij Gabriel Bortoleto van Sauber een 'B-coureur'.

Het 81-jarige boegbeeld van Red Bull Racing vond het allemaal wel erg pijnlijk en ook dat werd weer breed uitgemeten in de pers. Marko's reactie kon op de nodige kritiek rekenen, want waarom mag een jonge knaap niet gewoon emoties tonen? Volgens Algemeen Dagblad-journalist Arjen Schouten horen tranen zelfs bij de sport. "Raadpleeg het F1-kanaal op YouTube maar eens, staat een fijne compilatie van een top 10 van tearjerkers op. Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Ayrton Senna. Ze zaten allemaal wel eens te grienen van geluk", zo schrijft hij in zijn column.

Dramatische start van nieuw Formule 1-seizoen: rookie gaat bij debuut direct huilend van de baan Het Formule 1-seizoen is begonnen met een drama voor debutant Isack Hadjar. In een kletsnatte editie van de Grand Prix van Australië verliet hij in tijdens de formatieronde huilend het circuit.

Wereld te winnen

Sport is emotie, maar het incident met Hadjar en de reacties daarop bewijzen volgens Schouten dat er nog een wereld te winnen valt. "Het tonen van zwakte en kwetsbaarheid blijft een heikel onderwerp in de paddock, bewijst Marko. Met zijn 81 jaar misschien een echo uit het verleden die uiteraard zijn schouders op zal halen over de storm op sociale media die losbarstte na zijn opmerkingen over Hadjar. Hij is nu eenmaal old school en zijn genadeloze aanpak heeft genoeg kampioenen opgeleverd. Maar het zet wel aan het denken."

Vader van Lewis Hamilton met prachtig gebaar: emotionele rookie wordt getroost na vroege crash Isack Hadjar beleefde een rampzalig debuut in de Formule 1. De 20-jarige Frans-Algerijn moest zijn race opgeven nog voordat deze officieel was begonnen. Op het kletsnatte circuit van Melbourne verloor Hadjar tijdens de opwarmronde de controle en gleed van de baan. Verslagen en in tranen stapte hij uit zijn auto, waarna Anthony Hamilton hem troostend opving.

'Identiteitsprobleem in Formule 1'

De laatste jaren is er binnen de sport veel veranderd, volgens Schouten. Zo worden coureurs anders geportretteerd via sociale media en is praten over stress en mentaal welzijn geen taboe meer bij de nieuwe generatie. "Maar F1 is er nog lang niet", stelt de journalist. "Want in een ideale wereld mogen mensen gewoon mensen zijn, is er ruimte voor iedereen." De sport moet nog stappen maken. "En nu mag een rookie ook al niet meer huilen na ene fout. Je zou bijna denken dat de sport kampt met een identiteitsprobleem."

Weersverwachtingen GP China: blijft het dit keer wel droog voor Max Verstappen en co? Na de natte Grand Prix van Australië, waarmee het Formule 1-seizoen zondag van start ging, trekt de Formule 1-karavaan met Max Verstappen naar Shanghai, waar dit weekend de tweede ronde van het jaar plaatsvindt: de Grand Prix van China. Het wordt een compleet andere race, gezien het weer.

GP van China

Problemen of niet, het Formule 1-circus draait op volle toeren. Na het eerste weekend in Australië is nu China aan de beurt. In Shanghai vindt de tweede race van het seizoen plaats. Verstappen was er vorig jaar de beste, daarvoor werd er liefst vier jaar niet op het circuit geracet vanwege de coronapandemie. Komend weekend is het ook tijd voor de eerste sprintrace. Check hieronder wanneer je precies moet inschakelen om al het spektakel te volgen.