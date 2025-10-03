Max Verstappen beleefde een moeilijk begin van het seizoen. Toch is zijn bolide afgelopen weken weer helemaal tot leven gekomen. Zijn engineer, de Italiaanse Gianpiero Lambiase, verklaarde op bizarre wijze hoe ze dit bij het team van Red Bull voor elkaar hebben gekregen.

De eerste helft van het seizoen waren het de auto's van McLaren die de dienst uitmaakte op het circuit. Verstappen had dan ook veel kritiek op zijn auto. Desondanks won de Nederlander de laatste twee races met overmacht. Ook tijdens de eerste twee vrije trainingen van de Grand Prix van Singapore zag de Red Bull-auto er sterk uit. Het lijkt er dus op dat de engineers van het Oostenrijkse team de afgelopen tijd een stap hebben kunnen zetten. Dat beaamt ook Lambiase.

'We zijn omringd door krokodillen'

Hoe het oplossen van problemen aan een Formule 1-auto werkt, legt Lambiase op een beeldende wijze uit aan Wall Street Journal. "We zitten in een boot op de rivier en zijn omringd door krokodillen. Je moet de dichtstbijzijnde krokodil aanpakken, en daarna de volgende die het dichtst bij de boot is. Dat is precies wat we dit jaar doen."

'We zijn bijna alles voor de coureur'

Naast deze bizarre vergelijking, is de 44-jarige Italiaan zich bewust van zijn rol binnen het Formule 1-cricus. "We moeten doen wat goed is voor het team en voor de coureur. Maar als je begint na te denken over de dingen die je hebt gezegd, dan ben je al onderdeel van de showbusiness, en niet meer van de Formule 1."

De laatste uitspraak van Lambiase slaat op de open en eerlijke communicatie die hij met Verstappen heeft. Hoewel het soms via de radio klinkt alsof ze op het punt staan om een enorme ruzie te krijgen. "Tijdens een raceweekend is de engineer bijna alles voor de coureur: vader, psycholoog, beste vriend en ergste vijand, alles", vatte Lambiase filosofisch samen.

Grand Prix van Singapore

Lambiase gaat samen met Verstappen tijdens de GP van Singapore verder op jacht naar hun vijfde wereldtitel samen. Op de straten van de Aziatische stad won de 28-jarige coureur nog nooit. Dus het is voor de Nederlandse fans te hopen dat het team van Red Bull genoeg krokodillen heeft aangepakt.