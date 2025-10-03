De voormalige teambaas van Max Verstappen, Christian Horner, werd na twintig jaar ontslagen door zijn team van Red Bull. De reden hiervoor waren meldingen van grensoverschrijdend gedrag van de 51-jarige Brit. Toch is Horner al druk op zoek naar een nieuwe werkgever. Zo laat een Formule 1-teambaas weten richting de Grand Prix van Singapore.

Vorige maand kwam al naar buiten dat Horner een ongekende zak geld meekreeg na zijn ontslag. Hij had nog een conctract tot 2030. Na een schikking met Red Bull kreeg de ontslagen teambaas uiteindelijk 80 miljoen Britse pond (ruim 91 miljoen euro) van het Oostenrijkse team mee.

Geruchtenmolen

Voor het geld hoeft Horner het werken in de Formule 1 in ieder geval niet meer te doen. Toch is de Brit druk op zoek naar een nieuwe werkgever in de koningsklasse van de autosport. Eerder werd Horner al in verband gebracht met het nieuwe team van Cadillac en het team van Alpine. Deze geruchten draaiden uiteindelijk op niks uit.

'Dat was het'

In de aanloop naar de GP van Singapore onthult een andere teambaas dat Horner zich bij zijn team heeft aangeboden. Het gaat om Ayao Komatsu, de Japanse teambaas van Haas. Hij vertelde het volgende over de zaak rondom Horner tegen het Britse SkySports. ''Ja, hij heeft ons benaderd. Daarna heeft iemand van ons een verkennend gesprek met hem gehad.''

Toch draaide het gesprek op niks uit. Zo vervolgt Komatsu: ''En dat was het. Het is niet verder gegaan dan dat. Het is afgesloten. Ik heb er niets meer over te zeggen.''

Ander team opent de deur

Ondanks de afwijzing van Haas, komt er een ander team die wel de deur op een kier zet voor Horner. Zo vertelt Andy Cowell, de teambaas van Aston Martin, tegen Skysports dat hij niemand uitsluit, ook Horner niet. ''Hij houdt echt van deze sport. Ik wens hem het allerbeste voor de toekomst, waar hij dan ook mag eindigen.''

En of dat bij het team van Aston Martin is, zegt Cowell hetvolgende. ''We hebben een sterk team. Zeker met Adrian Newey als hoofd van de technische afdeling. Maar we zijn zeker nog aan het groeien en bouwen.'' Horner en Newey werkten al heel wat jaren samen bij Red Bull. En met succes, zo wonnen ze samen zes constructeurstitels.

Het succes van Horner beaamt ook Cowell. ''Ik denk dat Horners status voor zich spreekt. Hij zou een geweldige aanvulling zijn. Het is aan hem om te bepalen wat hij wilt doen. Toch denk ik dat we al een sterke line-up hebben en daarmee doorgaan.''