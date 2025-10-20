Red Bull Racing floreerde zondag in Austin door een klinkende zege van Max Verstappen. Toch zat er ook een minpuntje aan de dag. De ploeg kreeg een flinke boete door het gedrag van een monteur.

Verstappen liet afgelopen raceweekend zien dat hij zich nog kan meten met de coureurs van McLaren. De Nederlander won eerder al de sprintrace in Texas, maar ook de echte race was een prooi voor de regerend wereldkampioen. Met een zege haalde Verstappen wat puntjes in op de beide McLarens, die er in Austin niet aan te pas kwamen. Vooral Oscar Piastri reed een teleurstellend weekend. Hij gaf aan dat de GP in Austin voor hem één grote worsteling is geweeest.

Forse boete

Toch was er ook minder nieuws voor Red Bull Racing. Er zal spoedig een boete van 50.000 euro op de mat vallen bij het hoofdkantoor van de raceploeg. Verstappen is daar niet de schuldige van, maar een overijverige monteur. Één van de medewerkers van Red Bull besloot voor de race McLaren op een subtiele manier te saboteren. Hij ging zonder toestemming de startgrid op en haalde een stukje tape voor de auto van Norris weg. Met die tape maakte McLaren de startpositie voor de coureur extra duidelijk.

McLaren kreeg begin dit seizoen toestemming voor het plakken van die tape, maar de actie was voor de ploeg zonder gevolgen. Op het startgrid waar voor Norris startte was ook een stukje tape geplakt. De Red Bull medewerker kreeg echter een boete van 50.000 euro voor de actie. Daarvan hoeft de ploeg maar de helft te betalen. 25 van de 50.000 euro is een voorwaardelijke boete als het nog een keer voorkomt.

Niet de eerste keer

Volgens verschillende media zou het niet de eerste keer zijn dat Red Bull de tape van de startbaan probeert te verwijderen. Meerdere ploegen merkten al op dat het team van Verstappen rommelde met de tape en daarom gebruiken de meeste teams een sterkere variant.

Verklaring

Red Bull reageerde verbaasd op de boete. Het team laat weten dat er sprake is van een misverstand en wil in gesprek met de organisatie. De verklaring van de FIA is echter hard maar duidelijk. Zij noemen het verwijderen van de tape 'absoluut verboden' en een 'onveilige handeling'.