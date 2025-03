Dit is Liam Lawson: ouders verkochten huis voor toekomst voor korte carrière naast Max Verstappen

Liam Lawson was de vijfde teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Na vier jaar van een wisselende samenwerking tussen Verstappen en Sergio Pérez kreeg de 22-jarige Nieuw-Zeelander de kans. Dat duurde uiteindelijk slechts twee raceweekenden. Maar wie is Lawson precies, en hoe kwam hij in het zitje naast Verstappen in de Formule 1 terecht?

Je hebt coureurs die rijden in de Formule 1 door het sponsorgeld met zich meebrengen (Lance Stroll, bijvoorbeeld) en je hebt coureurs die er zijn gekomen met minimale middelen en vooral heel veel wilskracht. Lewis Hamilton en Esteban Ocon behoren tot die laatste categorie en Lawson zeker ook.

Lawson begon zijn racecarrière als jong ventje op de kartbaan in Pukekohe, in Nieuw-Zeeland. Op zijn zestiende besloot hij dat hij genoeg gewonnen had in eigen land. Het was tijd voor de overstap naar Europa, maar daar was wel een zak geld voor nodig. Een sponsordeal met een bedrijf uit Nieuw-Zeeland was hard nodig, want hij had zijn ouders helemaal blut geracet.

Rol van ouders

"Mijn ouders en mijn familie hebben heel wat opgegeven, vooral in mijn eerste jaren in de karts", vertelde hij in de Talking Bulls-podcast. "Mijn ouders moesten zelfs het huis verkopen om mij te laten racen. Ze hebben echt alles gegeven, want zelfs het karten is hartstikke duur."

Of dat werkte? Nee, opvallend genoeg niet, maar dat lag niet aan zijn snelheid. Hij reed voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing in de Formule 4 en eindigde bij zijn debuut in 2018 tweede in het kampioenschap.

Liam Lawson (midden) naast de Nederlandse coureur Richard Verschoor (rechts) in 2019, bij de Formule 3 © Getty Images

Geluk bij een ongeluk

Het leverde hem een zitje op in de Formule 3, maar hij ging ook terug naar eigen bodem om daar de Toyota Racing Series te rijden. En wie was daar aanwezig? Red Bull-adviseur Helmut Marko. Die kwam even scouten voor een ander talent (Lucas Auer). Niet Auer, maar Lawson maakte indruk bij Marko, die hem aan het Red Bull Junior Team toevoegde.

De overstap naar Europa, het tekenen bij Red Bull: het leek telkens de kickstart van zijn carrière te zijn. Maar toch was het nooit écht imponerend. In 2019 en 2020 reed hij in de Formule 3 (en in de Toyota Series) en daarna kwam hij twee jaar uit in de Formule 2, met een derde plek in het eindklassement als beste resultaat in 2022. Lawson eindigde daar achter Felipe Drugovich en Theo Pourchaire, die uiteindelijk nooit verder zijn gekomen dan een rol als testcoureur bij verschillende F1-teams.

Felipe Drugovich, Theo Pourchaire en Liam Lawson © Getty Images

Geduld wordt beloond

In 2023 verdween Lawson ook uit de Formule 2 en ging hij - nog steeds onder de vleugels van Red Bull - rijden in de Super Formula, een Japanse raceklasse. De Nieuw-Zeelander was één van de vier coureurs die niet uit Japan kwam en kwam net tekort voor de titel.

Juist op het moment dat hij het niet verwachtte, kwam voor Lawson dé kans van zijn leven. Midden in het jaar 2023 moest hij opdraven voor F1-team AlphaTauri. Daniel Ricciardo had op de zaterdag van het grandprixweekend in Nederland zijn middenvoetsbeentje gebroken en kon niet meer in actie komen. Lawson greep de ultieme mogelijkheid met beide handen aan en reed de auto naar de dertiende plek. Ter vergelijking: teamgenoot Yuki Tsunoda eindigde als vijftiende.

Ricciardo helpt een handje

Het zou uiteindelijk vijf races duren voor Ricciardo weer terug kon keren. Lawson beleefde in Singapore zijn persoonlijke hoogtepunt met een negende plek, wat twee punten opleverde voor het team. Eindelijk had hij kunnen laten zien aan het grote publiek wie hij was.

Goed, hij moest daarna weer een stapje terug doen, maar wist dat hij zichzelf had laten zien. Een nieuwe kans moest vanzelf wel komen. En dat gebeurde, iets meer dan een jaar later. Het was wederom Ricciardo die zijn 'continentgenoot' in het zadel hielp. Door slechte resultaten raakte de Australiër zijn stoeltje bij het team (dat vanaf 2024 als VCARB door het leven ging) kwijt en zo mocht Lawson het zes grands prix laten zien.

Concurrentie van Tsunoda

Tsunoda bleek een geduchte concurrent. De Japanner was meestal sneller in de kwalificatie en in de races was het stuivertje wisselen tussen de teamgenoten. Ondertussen was het hommeles bij de grote broer van VCARB, Red Bull Racing: coureur Sergio Pérez presteerde al maanden ondermaats en er werd flink aan zijn stoelpoten gezaagd.

Vlak voor de feestdagen was het bijltjesdag voor de Mexicaan. Een paar weken na de laatste F1-race van 2024 werd hij ontslagen. Dat wekte direct de vraag op wie hem zou vervangen. Tsunoda, die er al vier seizoenen op had zitten bij het 'broertje van Red Bull', of Lawson, die slechts elf races in twee jaar tijd had gereden?

Goede eigenschappen helpen Lawson

Het verrassende antwoord bleek - zoals inmiddels bekend - Lawson te zijn. Met de drukke, emotionele Tsunoda zou het een stuk lastiger samenwerken zijn dan met de gediscipineerde Lawson. Die discipline is ook niet gek, na de lange weg die hij heeft afgelegd om te komen waar hij nu is.

Verstappen heeft nogal een geschiedenis met zijn Red Bull-teamgenoten en dat is precies waar Lawson voor wordt gewaarschuwd, door niemand minder dan de vader van zijn nieuwe ploegmaat. Jos Verstappen gaf Lawson bij F1-Insider de tip "dat hij niet de fout moest maken die ik in 1994 bij Benetton maakte: koste wat het kost Max proberen bij te houden."

Eerdere teamgenoten Verstappen

De voormalig F1-coureur doelt daarbij op zijn samenwerking met Michael Schumacher, die dat jaar wereldkampioen werd. Verstappen eindigde door meerdere DNF's en een slechtere auto (dat kon toen nog) op de tiende plek in het klassement.

Een aantal jaar geleden zagen we bij Pierre Gasly en Alex Albon waar Jos nu voor waarschuwt. Zij konden Verstappen niet bijhouden in hetzelfde materiaal en leken de druk niet aan te kunnen. Dat ging Pérez - meestal - een stuk beter af. De Mexicaan kon prima leven met zijn rol als teamspeler en kon op die manier af en toe een overwinning kon meepakken.

Ook al zou Lawson de waarschuwing van Jos in zijn hoofd hebben gehad: het werkte niet. De Nieuw-Zeelander kwam er totaal niet aan te pas in de gevoelige Red Bull naast Verstappen en eindigde drie keer (inclusief één sprintrace) ver buiten de punten. Teambaas Christian Horner zegt hem in bescherming te willen nemen en zet daarom Tsunoda vanaf de GP van Japan in de snellere auto.

Vriendin Liam Lawson

De 22-jarige Lawson kan na dit zware nieuws in ieder geval terugvallen op zijn vriendin, Hannah St. John. De blondine is beroemd op TikTok (ruim 100.000 volgers) en Instagram (ruim 40.000 volgers) én heeft behalve 'the beauty' ook 'the brains'. Zij studeerde magna cum laude (alles hoger dan een 8,5) af aan de opleiding biomedische wetenschappen.