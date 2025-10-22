Franco Colapinto zorgde afgelopen weekend voor een zeer opmerkelijke actie bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Argentijnse Formule 1-coureur is op zijn vingers getikt door zijn team Alpine. Toch kan de actie nog altijd dure gevolgen hebben voor Colapinto.

Colapinto is door zijn team Alpine berispt voor het negeren van een teamorder tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit de vooruitblik van het Formule 1-team op de komende Grand Prix van Mexico. "Instructies van het team moeten altijd worden opgevolgd, wat er ook gebeurt", zegt de Argentijn, die nog geen enkel punt heeft gescoord in het WK.

Colapinto negeerde in de slotfase van de race in Austin opzichtig het bevel om achter zijn teamgenoot Pierre Gasly te blijven. "Wat? Posities houden? Hij is veel te langzaam", riep hij door de teamradio, om vervolgens Gasly in te halen en daarmee de zeventiende plaats te behalen.

Mogelijk grote gevolgen

Teammanager Steve Nielsen van Alpine sprak direct na de race al zijn ongenoegen uit over de actie. De ongehoorzame actie kan Colapinto nog duur komen te staan. Hij is niet zeker van een zitje bij Alpine in 2026 en topadviseur Flavio Briatore heeft de media al verteld dat het gaat tussen Colapinto en de Estse reserverijder Paul Aron.

Aron is één van de negen coureurs die komende vrijdag een vrije training rijdt in de Formule 1. Waar bijvoorbeeld Max Verstappen zijn zitje afstaat aan Arvid Lindblad, moet Colapinto's teamgenoot Gasly plaatsmaken voor rookie Aron. De 21-jarige reservecoureur reed voorheen in de Formule 2 en 3.

Resultaten van Alpine

Alpine is dit seizoen het slechtste team van de F1 met pas twintig punten. Het pijnlijke voor Colapinto is dat teamgenoot Gasly al die punten bij elkaar sprokkelde voor het team. De 22-jarige Argentijn nam na vijf races dit seizoen het plekje over van de teleurstellende Jack Doohan, maar doet het niet veel beter.