Max Verstappen groeit steeds meer uit tot een Formule 1-legende. Hij draagt Red Bull Racing al jaren op zijn rug en is inmiddels viervoudig wereldkampioen met mogelijk een vijfde WK-titel dit seizoen in aantocht. Het is dan ook niet gek dat veel coureurs zich naast hem willen nestelen als teamgenoot. Een verrassende naam dient zich aan.

Formule 1-debutant Gabriel Bortoleto van Sauber heeft een opmerkelijke wens: hij wil teamgenoot worden van Max Verstappen, maar dan in een endurance-race en pas in de verre toekomst. “Ik ben niet verrast door de overwinning en het succesvolle debuut van Max in GT-races”, legde Bortoleto uit voor het raceweekend in Mexico-Stad.

'Dat is precies wat er gebeurde'

“Hij wint in de Formule 1, dus waarom zou hij niet winnen met GT-auto’s? Ja, het zijn verschillende categorieën, maar ik denk dat hij het onofficiële record op de Nordschleife al heeft verbeterd. Ik verwachtte dat hij goed zou presteren in de race en dat is precies wat er gebeurde.”

'Ook mijn goede vriend'

De Braziliaan deed deze uitspraak over het succesvolle GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife eind september. Samen met Chris Lulham behaalde Verstappen zijn eerste overwinning in het Duitse NLS-kampioenschap met een Ferrari 296 GT3. “Niet alleen hij, maar ook zijn teamgenoot – mijn goede vriend Chris Lulham – doet het uitstekend met de overstap van simraces naar echte wedstrijden.”

Met Verstappen én Fernando Alonso

De jonge Braziliaan steekt zijn wens dan ook niet onder stoelen of banken en doet een openlijke sollicitatie naast de Nederlander. “Natuurlijk zou ik graag teamgenoot zijn van Verstappen. Ik wil me zeker wagen aan endurance-races, maar later, niet nu. Eerst wil ik een lange en succesvolle carrière in de Formule 1. Maar op een dag zou ik graag een auto delen met Max en misschien Fernando Alonso. Dat zou een geweldige ervaring zijn.”

Verstappen en Bortoleto

Verstappen en Bortoleto zijn goede vrienden, zo bleek uit een uitgebreid interview met Viaplay. De Braziliaan en de Nederlander trekken buiten het racen om veel met elkaar op. Het verschil op het asfalt is nog groot tussen de twee. Waar Verstappen liefst 306 punten pakte dit seizoen, staat Bortoleto van alle coureurs met punten laatste. Hij behaalde in totaal 18 punten, met zijn beste resultaat een zesde plek in Hongarije.