Lando Norris pakte in Mexico-stad een overtuigende zege tijdens de GP van zondag. De Brit reed van begin tot eind vooraan en werd daardoor de winnaar. Achteraf deelde Norris zijn blijdschap.

Norris pakte zaterdag al de felbegeerde eerste plek tijdens de kwalificatie en de Brit mocht daardoor als eerste starten. Hij reed uiteindelijk een solide race en bleef zijn naaste concurrenten Charles Leclerc en Max Verstappen voor in de Mexicaanse hoofdstad. Zij werden respectievelijk tweede en derde. Door de zege kreeg Norris nog een prachtige beloning. Door een vijfde plaats van Oscar Piastri is de Brit nu de nieuwe leider van het WK-klassement. Piastri is nu nummer twee en ook Verstappen liep in op de Australiër.

In zijn tv-interview legde de McLaren-coureur uit dat de race voor hem vrij eenvoudig was, nadat hij zijn leidende positie bij de start had behouden. Uiteindelijk won Norris met een voorsprong van meer dan 30 seconden op de als tweede geëindigde Leclerc.

'Ik had een veel betere start'

“Ik vind het geweldig. Wat een race. Ik was gewoon gefocust en keek vooruit, ik concentreerde me op wat ik deed. Een vrij eenvoudige race voor mij, precies wat ik wilde. Een goede start, een goede eerste ronde en daarna kon ik het uitrijden. Ik had een veel betere start dan de coureurs om me heen. Dit is mijn eerste overwinning in Mexico en hij is prachtig”, verklaarde de winnaar van de Grand Prix van Mexico-Stad, die ook inging op de titelstrijd.

"Ik bekijk het van weekend tot weekend. Ik ben blij, ik focus me op mezelf. Ik ben geconcentreerd en negeer al dat (het boegeroep van de fans). Voorlopig werkt dat, dus ik ben blij”, legde de McLaren-coureur uit, die met zijn overwinning van zondag de eerste positie in het algemeen klassement heroverde.

Max Verstappen

Verstappen reageerde ook al blij op de race in Mexico en hij sprak van een 'sterk resultaat'. "Het was een lastig weekend voor ons, maar om te vechten voor de tweede plek na alles wat er gebeurde in de openingsrondes, is een sterk resultaat.