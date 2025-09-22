Formule 1-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz kenden een hectische reis naar huis na de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het duo wilde terug naar hun woonplaats Monaco, maar daar kwamen ze uiteindelijk pas met een flinke omweg aan.

Op Instagram deelde Leclerc een video waarin te zien is dat hij samen met zijn collega Sainz, die achter het stuur zit, in een busje door een tunnel rijdt. ''Na een heel lastig weekend in Bakoe dacht ik dat het niet slechter kon worden", zegt de Ferrari-coureur.

Storm

De reden dat de voormalige Ferrari-teamgenoten samen in het busje zitten, is omdat hun vlucht naar Nice wegens een storm moest uitwijken. "Dus nu zitten we ergens in het midden van Italië. We hebben een busje gehuurd en rijden nu terug'', vertelt Sainz in de video van Leclerc.

Van podium tot teleurstelling

Max Verstappen won op overtuigende wijze de Grand Prix van Azerbeidzjan. Wie hem opvallend vergezelde op het podium was de Williams-coureur Sainz. Nadat hij zich kwalificeerde op de tweede plek, hield hij tijdens de race goed stand en finishte uiteindelijk op P3. Hiermee behaalde de Spanjaard de eerste podiumplek voor Williams sinds George Russell tijdens de Grand Prix van België in 2021.

Zijn Monegaskische vriend Leclerc kende een teleurstellend weekend. Op zaterdag knalde hij tijdens Q3 zijn Ferrari in de bandenstapel, waardoor hij op de tiende plek moest starten. Op zondag kwam Leclerc niet verder dan de negende plek. Hij had eigenlijk achtste moeten worden, want het was de bedoeling dat teamgenoot Lewis Hamilton die plaats terug zou geven. In de laatste ronde ging dat echter mis.

Volgende grand prix

Leclerc en Sainz kunnen ruim een week uitrusten na hun roadtrip van Italië naar Monaco. De volgende grand prix die op het programma staat is die van Singapore. Deze wordt gereden op zondag 5 oktober.

Het wordt een nieuwe kans voor Verstappen om het gat tussen hem de McLaren-coureurs te dichten. In de studio van ViaPlay verwachten ze dat de Nederlander nog mee gaat doen om het wereldkampioenschap. Na het uitvallen van leider Oscar Piastri is het gat 69 punten. Toch wordt de race Singapore moeilijk voor Verstappen. De viervoudig wereldkampioen won namelijk nog nooit de race op het stratencircuit.