Max Verstappen, viervoudig F1-wereldkampioen, rolde de wereld van de autosport in via zijn vader, de coureur Jos Verstappen. Zou Verstappen senior die mentorrol ook kunnen vervullen als F1-teambaas?

Dit weekend wordt in Austin de Grand Prix van de Verenigde Staten gehouden. Via een omweggetje kwam Verstappen in gesprek met internationale media uit op de kwestie of zijn vader een terugkeer maakt in de F1-wereld, ditmaal als teamleider.

Verstappen had het over de gebeurtenissen bij topteam McLaren, dat in het vorige raceweekend de constructeurstitel won. Tussen de coureurs Lando Norris en Oscar Piastri lijken wat spanningen te zijn, wat niet zo gek is, gezien die twee de grootste kans maken om ook individueel kampioen te worden.

Schop tegen de kont

Verstappen vindt het lastig om in te schatten of McLaren de juiste beslissingen neemt wat betreft teamorders. Maar het is onvermijdelijk dat er soms wordt gekozen voor een bepaalde coureur, wat dan automatisch in het nadeel is van de andere. "Ik denk dat het voor veel mensen best goed is om een schop tegen de kont te krijgen", zei hij volgens Daily Express. "Mijn vader zou een goede teambaas zijn, ook in de Formule 1."

Max Verstappen sees 'team boss' qualities in father Jos:



— Max Verstappen believes his father Jos would excel as a team boss in motorsport. Speaking to media, Verstappen shared his admiration for his father's expertise and dedication.



“I have so many great memories with my dad… pic.twitter.com/4iAs9C8dg3 — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) October 17, 2025

Hij weet echter ook al hoe Jos Verstappen denkt over zo'n rol. "Hij wil dat niet", aldus Max Verstappen. "Hij zou dan te veel weg van huis zijn. Hij heeft dat al meegemaakt toen hij mij begeleidde. En nu heeft hij ook een gezin. Het is gewoon niet realistisch. Ik denk dat we dat niet zouden moeten willen. Maar ik ben er honderd procent van overtuigd dat hij goed zou presteren. En als hij wel teambaas zou zijn bij McLaren? Dan zouden er helemaal geen regels zijn! Je moet gewoon met het voet op het gaspedaal. Ik weet precies hoe mijn vader in elkaar zit."

Stand WK Formule 1

Verstappen staat op 63 punten van WK-leider Oscar Piastri, die 22 punten voor staat op zijn teamgenoot Lando Norris. Een uitgesproken nummer 1 heeft McLaren niet, waardoor Piastri en Norris elkaar geen ruimte hoeven te laten. Dat gebeurde onlangs bij de GP van Singapore ook niet, waarna de twee elkaar raakten.