De Formule 1 nadert zijn climax, met nog zeven grands prix inclusief drie sprintraces. Na enkele goede overwinningen en tweede plaatsen hijgt Max Verstappen de ooit zo ongenaakbare McLarens enigszins in de nek. In aanloop naar apotheose stookte hij het vuurtje enigszins op.

Verstappen staat op 63 punten van WK-leider Oscar Piastri, die 22 punten voor staat op zijn teamgenoot Lando Norris. Een uitgesproken nummer 1 heeft McLaren niet, waardoor Piastri en Norris elkaar geen ruimte hoeven te laten. Dat gebeurde onlangs bij de GP van Singapore ook niet, waarna de twee elkaar raakten.

Piastri was het slachtoffer. Want na de touché van Norris belandde hij buiten de baan en nam zijn teamgenoot P3 over. De Australiër mopperde over de boordradio en vroeg of hij de plek terug kreeg. Dat was niet het geval, waardoor er wat spanning ontstond. Dat zal alleen maar verder toenemen naarmate de laatste dichterbij komt en de verschillen klein blijven.

Verstappen steekt de draak met McLaren

Wie daar van hoopt te profiteren is viervoudig wereldkampioen Verstappen. De 28-jarige Nederlander weet hoe het is om een zinderend titelgevecht te belanden - alleen niet met een teamgenoot. Op het persmoment voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten in Texas werd Verstappen aan de tand gevoeld over de situatie bij zijn concurrenten.

Hij kreeg de vraag of McLaren één van de twee coureurs voortrekt. "Absoluut!", reageerde Verstappen met een knipoog. "Ik weet het niet, ik heb iets gehoord...", was hij mysterieus. Of het hem helpt, weet Verstappen niet. "Het kan me ook niet zoveel schelen, want het heeft niets met mij te maken wat zij beslissen binnen het team en hoe ze als team opereren. Ze doen gewoon wat ze denken dat goed is."

Grand Prix van Verenigde Staten

Tot aan de zomerstop had McLaren de zaakjes goed op orde, daarna nam Verstappen een flinke hap uit de voorsprong van Piastri. "Ze doen het natuurlijk heel goed, gezien hoe snel ze zijn en wat ze de afgelopen jaren hebben bereikt. Voor mij is het belangrijk dat we op het circuit ons volledige potentieel benutten. Zolang we dat kunnen doen, hebben we het in eigen hand", vertelde hij over het raceweekend in Texas.