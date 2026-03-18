Formule 1-coureur Lewis Hamilton beleefde afgelopen jaar een dramatisch eerste kampioenschap bij Ferrari. Nu het nieuwe seizoen is begonnen, beweert hij dat hij weer in topvorm is. "Zowel fysiek als mentaal."

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton pakte afgelopen zondag zijn eerste podiumplaats met Ferrari, na een derde plek in de Grand Prix van China. De start van het jaar belooft in ieder geval veel goeds na een teleurstellend debuutseizoen. De Brit is ervan overtuigd dat hij dit jaar wel mee kan strijden om de winst.

"Ik begon deze reis met de droom om te winnen met Ferrari, en dit podium heeft langer op zich laten wachten dan we hadden verwacht”, zegt de 41-jarige. "Vorig jaar was zwaar, maar we hebben hard samengewerkt en beschikken nu over een sterke auto.”

'Beste vorm'

"Ik geloof absoluut dat ik weer in mijn beste vorm ben, zowel fysiek als mentaal", aldus Hamilton, die bevestigde dat hij nog steeds aan het wennen is aan de Ferrari en tijdelijk samenwerkt met race-engineer Carlo Santi, die veel ervaring heeft en eerder met Kimi Räikkönen werkte.

Hij heeft ook in aanloop naar de seizoensstart alles op alles gezet om weer terug te keren naar zijn oude niveau. "Deze winter heb ik veel en intensief getraind. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat ik ouder word”, verklaarde Hamilton. „Het herstel duurt nu langer, maar ik denk dat het me lukt. Ik heb een geweldige trainer en we werken sinds Kerstmis keihard. De sfeer in het team is uitstekend en we hopen op meer.”

GP van Japan

De volgende kans om zijn goede vorm door te zetten dient zich snel aan. Over twee weken staat de Grand Prix van Japan op het programma. Daarna ligt het Formule 1-seizoen tijdelijk stil, omdat er door de onrust in het Midden-Oosten enkele races van de kalender zijn geschrapt.