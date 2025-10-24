Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten vorige week haalde het team van McLaren alles uit te kast om de dominantie van Max Verstappen te doorbreken. Dit resulteerde in een veelbesproken incident waar het team van Red Bull uiteindelijk een boete voor kreeg. "Het was vermakelijk."

Lando Norris heeft zich in aanloop naar de Grand Prix van Mexico uitgelaten over het veelbesproken incident met een Red Bull-monteur. Deze monteur probeerde vlak voor de start van de GP van de Verenigde Staten de positioneringsmarkering van Norris te verwijderen.

Opmerkelijk incident

De markering in kwestie was een stuk tape wat de McLaren-monteurs naast de startpositie van de Brit hadden geplakt. Dit gaf hem een extra referentiepunt voor zijn positionering op de startgrid aan het einde van de opwarmronde. In Austin, een week geleden, keerde een Red Bull-monteur terug naar de startgrid, negeerde de instructies van de marshals en verwijderde de tape van Norris. Red Bull kreeg hiervoor een flinke boete.

'Dat maakt het nog hilarischer'

Tijdens een perconferentie op donderdag reageerde Norris op de hele situatie. De nummer twee in de stand om het WK vond het vooral hilarisch dat het team van zijn concurrent een boete ontving. "Knap van ze, dat ze het überhaupt probeerden. Ik gebruik de tape niet, dus het was nog grappiger, want ik heb het niet nodig. We plaatsen het voor de zekerheid. Dat maakte het nog hilarischer, want zij kregen een straf en ik gebruik het niet eens", zo vertelt de coureur met een brede lach op zijn gezicht.

Norris onthulde zelfs dat zijn team hoopte dat Red Bull de tape ging verwijderen, als een soort valstrik. "Ze probeerden het te verwijderen en dat lukte niet, omdat we het speciaal zo hadden gemaakt dat ze het niet konden weghalen. Dus het was vermakelijk. Een beetje extra vermaak voor de teams. Deze keer waren wij degenen die lachten."

'We zullen het blijven plaatsen'

In de VS was het niet de eerste keer dat Red Bull Norris probeerde te saboteren. “Ze hadden het al eerder geprobeerd te verwijderen, ik denk in Monza en op een paar andere plekken. Het was grappig om te zien hoe ze het probeerden te verwijderen, maar dat het niet volgens plan verliep. We zullen het blijven plaatsen", legde Norris uit.

Wat het verhaal nog soberder maakt voor het team van Max Verstappen is dat Norris vertelde de tape vaak niet eens te gebruiken. "Soms gebruik ik het niet eens, omdat het te ver weg is. Soms gebruik ik het wel, maar in 95% van de races gebruik ik de gele lijnen op de startgrid."