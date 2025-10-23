Max Verstappen is afgelopen zomer slachtoffer geworden van hackers. Drie mannen verschaften zich toegang tot een cruciale FIA-database en vonden daar onder meer het paspoort en andere gevoelige gegevens van de Nederlandse Formule 1-coureur.

De hackers waren vooral ethische hackers en rapporteerden de makkelijke toegang tot vertrouwelijke bestanden meteen aan de FIA. Het incident gebeurde afgelopen juni, toen Gal Nagli, Sam Curry en Ian Carroll zich met een paar simpele trucjes ineens in de FIA-database bevonden. "We hebben een manier gevonden om bij Max Verstappens paspoort te komen, zijn rijbewijs en andere persoonlijke informatie. En met die van hem ook die van alle andere coureurs."

We found a way to access Max Verstappen's passport, driver's license, and personal information. Along with every other @Formula1 driver's sensitive data.



It took us 10 minutes using one simple security flaw 🧵 pic.twitter.com/jgPUaPb1Ie — Nagli (@galnagli) October 22, 2025

'Het kostte ons tien minuten'

Ze deden het niet om paniek te veroorzaken of verkeerde dingen te doen met de documenten en informatie, benadrukt het drietal, ondersteund door de FIA zelf. "Het kostte ons tien minuten, met één simpele fout in de beveiliging. We waren aan het kijken naar de hele beveiliging en toen kwamen we toevallig deze kwetsbaarheid tegen. We hebben het gerapporteerd en het is binnen 24 uur gefixt", zegt Gal op sociale media.

'Niks is gelekt'

Hij geeft nogmaals aan dat ze met z'n drieën 'geen informatie of documenten hebben gedownload of bewaard'. Ze maakten alleen screenshots voor het bewijs en zijn daarna meteen gestopt met testen. "Alle testdata is verwijderd en geen enkele coureursinformatie is door ons gelekt." Ze hielden contact met de FIA, die het probleem volgens hen 'zeer serieus' nam.

Officiële reactie FIA

De FIA kwam voorafgaand aan het raceweekend in Mexico de komende dagen met een officiële reactie op de hack. "De FIA is op de hoogte gebracht van een cyber-incident bij de coureurs-database. Er zijn meteen stappen ondernomen om de gegevens te beveiligen. Ook zijn alle betreffende coureurs op de hoogte gebracht. Geen andere platforms van de FIA zijn in gevaar geweest. We hebben veel geïnvesteerd in beveiliging van wereldklasse.

GP van Mexico

Het incident gebeurde dus al in juni en is al maanden geleden verholpen. De zaak zal geen invloed hebben op het slot van het Formule 1-seizoen. Komend weekend is de GP van Mexico en daarna volgen nog vier races. Verstappen staat nu nog derde in de WK-stand, achter Lando Norris en Oscar Piastri, maar de achterstand van de Nederlander op de McLarens loopt al weken zienderogen terug.