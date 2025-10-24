Max Verstappen heeft in aanloop naar de GP van Mexico een paar opvallende uitspraken gedaan. De Nederlander werd geconfronteerd met een opmerkelijk interview van Red Bull-topman Helmut Marko, die de nodige kritiek had op Verstappen. Daar is volgens de viervoudig wereldkampioen niets van waar.

Marko deed zijn uitspraken vorige week tijdens het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten. De 82-jarige liet in gesprek met Sky Sports optekenen dat Verstappen zijn interesse in de sport was verloren toen hij eerder dit jaar er niet aan te pas kwam in vergelijking met de McLarens. "Hij was meer geïnteresseerd in racen met GT-auto's", vond Marko.

Daarnaast claimde hij dat Verstappen nu wel weer gemotiveerd is en het mede daardoor weer spannend is in de strijd om het wereldkampioenschap. Door een aantal goede resultaten is het gat met WK-leider Oscar Piastri en nummer twee Lando Norris weer flink geslonken. "Hij is weer aan het genieten", vindt Marko. "We zien hem alleen maar lachen."

Duidelijke taal van Max Verstappen

Maar uiteraard werd Verstappen bevraagd naar de opmerkelijke uitspraken van Marko. Want was hij daadwerkelijk niet gemotiveerd? Verstappen zelf is er duidelijk over. "Ik ben het niet met hem eens", stelt hij in gesprek met meerdere journalisten. Dat hij af en toe uitstapjes naar andere races maakt, doet er volgens hem niet toe. "Het heeft niets te maken met hoe professioneel ik een Grand Prix benader."

De Nederlandse topcoureur wil ook uit de wereld helpen dat het niveau van zijn auto meespeelde. "Natuurlijk is het leuker als ik een competitieve auto heb, dan wanneer ik weer dat ik geen enkele kans maak. Maar als ik in de auto zit geef ik alles. Het maakt wat dat betreft niet uit of ik nou om de eerste, vierde of negende plek vecht."

Vijfde wereldtitel op rij voor Verstappen?

In Mexico mag Verstappen dit weekend weer voor het hoogst haalbare gaan. En dan komt een lange tijd onmogelijk geachte WK-titel écht weer in zicht. Nog niet eens zo heel lang geleden had Verstappen een op het oog kansloze achterstand van 104 punten op Piastri, maar die achterstand verkleinde de Nederlander razendsnel door een paar uitstekende races. Het gat is nu nog maar 40 punten met in totaal vijf GP's te gaan. Mocht het Verstappen lukken, dan volbrengt hij een imposante comeback en pakt hij zijn vijfde titel op een rij.