Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc geven valsspelen toe: 'Ik was zo depressief'

Bij het F1-team van Ferrari rijden twee valsspelers rond. Lewis Hamilton en Charles Leclerc, die dit weekend in Bahrein in de felrode bolide van het Italiaanse team stappen, geven ronduit toe dat ze 'cheaters' zijn. Al is dat op een ander vlak dan in de F1.

Regelmatig worden de Britse zevenvoudig kampioen Hamilton en zijn collega uit Monaco gespot tijdens een potje schaken. Dat helpt ze om de dode momenten door te komen waaruit het leven van een F1-coureur bestaat. Maar nu blijkt dat ze eigenljik weinig denkkracht in hun potjes leggen. Ze cheaten zich door de schaakclashes heen.

Valsspelen bij het schaken

In de fanzone van de Grand Prix van Bahrein erkennen ze dat ze tijdens de schaakpartijen zich laten leiden door een schaakrobot. "Het ergste is dat mijn robot, het programma dat ik gebruik, slechter is dan de robot die Hamilton inzet. Dus alhoewel ik valsspeelde, heb ik toch nog van hem verloren. Ik was toen ik ging slapen zo depressief!", zei Leclerc volgens The Sun.

Hard lachen

Hamilton snapt dat zijn reputatie als schaakgenie nu ook niet meer te redden valt. Hij reageert op een potje dat ze speelden tijdens een vlucht in een vliegtuig. "Ik lachte zo hard tijdens de vlucht", vertelt hij. "De tranen biggelden over mijn wangen. We begonnen op hetzelfde moment met valsspelen. Het was gewoon zo gek allemaal. En ik loog er aanvankelijk over. Toen hij zei: 'Zijn we nou allebei aan het valsspelen?', zei ik: 'Huh, waar heb je het over?'"

Hamilton en Leclerc hebben in de eerste drie races van het seizoen 2025 nog niet enorm veel laten zien. Wel toonde Hamilton het nog niet te zijn verleerd toen hij bij de Grote Prijs van China de sprintrace won. In de WK-stand staan ze zesde (Leclerc) en achtste.

Ferrari

Ferrari werd dit seizoen op de vingers getikt vanwege onopzettelijk valsspelen. Na de race in China werden beide coureurs gediskwlaificeerd omdat hun auto's niet voldeden aan de technische eisen. Het vehikel van Leclerc was 1 kilogram te licht, terwijl bij Hamilton de bodemplank te dun was geworden.